小欖綜合康復服務大樓聖誕啟用　會所式設施讓院友與家人共聚天倫

耗時四年、斥資13億元、位於屯門的小欖綜合康復服務大樓，將於今年聖誕前後陸續投入服務，並在明年第一季全面投入服務，為殘疾、智障人士提供合共1,150個住宿照顧名額及560個日間訓練和職業康復名額，並設會所式設施、廚房等讓院友可與家人共聚天倫，以及園藝種植區等。



康復大樓設有會所式設施「樂聚閣」，提供空間予殘疾人士與家人共聚天倫，（洪芷菁攝）

可用面積逾4萬平方米 三間非政府機構營運

小欖綜合康復服務大樓可用樓面面積近42,000平方米，由香港耀能協會、東華三院及新生精神康復會，分別負責營運7間服務單位。包括嚴重肢體傷殘人士宿舍、中度智障人士宿舍、嚴重智障人士宿舍、嚴重殘疾人士護理院、支援精神復原人士的長期護理院、綜合職業康復服務中心及為智障人士提供日間照顧的展能中心。

康復大樓設可進行園藝治療的園藝種植區。（洪芷菁攝）

設園藝種植區 咖啡店提供職業訓練

社會福利署副署長（服務）黃國進表示，康復大樓設有會所式設施「樂聚閣」、廚房「樂廚角」，提供空間予殘疾人士與家人共聚天倫，還有可進行園藝治療的園藝種植區、提供職業訓練的輕食咖啡店等。綜合職業康復服務中心亦提供不同職業訓練，包括桌面印刷、洗衣服務、汽車美容、辦公室清潔及送遞服務等。

社會福利署副署長（服務）黃國進表示，嚴重智障人士宿舍及中度智障人士宿舍，分別由2017年及2016年開始輪候服務的人士可獲入宿。（洪芷菁攝）

輪候7至8年住宿服務智障人士可獲安排入住

他補充指，長期護理院提供400個住宿名額，分別由2019年及2021年開始輪候服務的男學員、女學員可獲入院；嚴重殘疾人士護理院提供200個住宿名額，由2021年開始起輪候服務人士可獲入宿；嚴重肢體傷殘人士宿舍提供75個名額，分別由2022年及今年開始輪候的男性及女性可獲入宿。另外，嚴重智障人士宿舍及中度智障人士宿舍分別提供400及75個名額，分別由2017年及2016年開始輪候服務的人士可獲入宿。