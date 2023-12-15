仁濟醫院醫生認虛報服務獲酬11萬　官聽求情稱應是好醫生　押後判

現被停職的仁濟醫院駐院男醫生，涉多次虛報曾到屯門醫院提供額外服務，詐騙醫管局特別酬金逾11萬。該名醫生遭廉署控告1項欺詐罪，今（15日）在西九龍法院認罪。辯方呈上多封求情信，力陳被告熱心工作，更在疫情期間選擇加入前線抗疫團隊；裁判官溫紹明亦同意從求情信可見，被告「應該係一個好嘅醫生」。案件押後至明年1月17日判刑，以待索取社會服務令報告，期間被告續准保釋。



被告王文灝（33歲），為仁濟醫院駐院醫生，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

被告黃文灝在西九龍法院承認欺詐罪。(資料圖片)

新冠疫情選擇到前線工作

辯方求情稱，被告雖在犯錯，但非一名偷懶的醫生。辯方另呈上多封求情信，信，讚揚被告熱心工作，同事更指被告不只一次當機立斷拯救病人。在新冠疫情爆發期間，被告更選擇加入前線抗疫團隊（Dirty Team），為香港醫療服務付出。辯方又指，被告在候審期間承受巨大心理壓力，料將會面臨紀律聆訊，形容香港或會失去「好有熱誠嘅醫生」。

申請屯門醫院的特別酬金計劃

案情指，被告於2013年7月加入醫管局，自2017年1月起被調派往仁濟醫院內科部擔任駐院醫生，平日工作時間一般為上午9時至下午5時，星期六則為上午9時至下午1時，並以輪流方式擔任候召工作。被告加入醫管局後多次申請參與屯門醫院的特別酬金計劃。

兩院報稱時間有重疊170小時

廉署後來調查發現，被告於2017年1月至2019年11月期間，逾60次在仁濟醫院執行常規候召職務的時間，與他報稱在屯門醫院急症室執行特別酬金計劃工作的時間重疊，重疊時間達約170小時。

曾提早離開或未準時到達

被告承認曾未經上司准許，早於其休班時間離開仁濟醫院，亦曾沒有準時到達屯門醫院執勤，並多次向醫管局虛報他按特別酬金計劃在屯門醫院急症室執行額外服務的值勤紀錄，詐騙醫管局向他支付特別酬金逾11萬元。

案件編號：WKCC3137/2023