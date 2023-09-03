共創明TEEN｜社協調查指八成人希望參加　建議增加覆蓋面及對象

政府推出「共創明TEEN計劃」，透過計劃協助清貧學童為未來定下目標，力爭上游。社區組織協會於7至8月期間進行問卷調查及個案研究，發現近8成人表示希望參加「共創明Teen計劃」覆蓋面不足，建議政府增加計劃的參加人數至每期1萬人，受惠對象應擴闊至涵蓋小四至小六的清貧兒童。



社協7至8月間以網上問卷訪問了315位貧窮兒童，發現近八成（79.4%）人表示希望參加「共創明Teen計劃」，大部份受訪兒童期望可以透過計劃拓寬視野、接觸不同社會階層，反映基層學童在日常生活中最為缺乏增廣見聞和閱歷的機會，社協建議當局應著力物色不同經社階層的師友參加此計劃並與參加的兒童互動。

受訪者當中僅9.2%曾參加計劃，參加者對計劃普遍正面，但仍有改善空間，包括可嘗試在對配師友前讓友師及兒童配對前了解兒童對友師特質的要求和期望，以減低因期望的落差而影響師友關係的建立及發展。

在選修基礎訓練課方面，受訪兒童對課程內容評價甚為正面，當中最希望提升英語能力。然而，由於目前各中小學學習課程及內容繁多，社協認為各營運計劃的服務單位必須訂定合適上課時間，並在兒童遇到不明白的地方時提供支援。另外62.1%受訪者認為與師友見面時間太少。

社協建議「共創明Teen計劃」應增加受惠人數及擴闊受惠對象，同時亦需要建立申請優次機制，讓有興趣參加計劃的清貧學童獲公平參加的機會。另外，社協指當局在推行兒童發展基金後，已停止了新一輪的兒童發展基金申請，社協建議繼續推行兒童發展基金助累積社會資本。