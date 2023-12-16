今日必看8分鐘｜永合隆飯店炭爐燒豬搶火｜國產C919低飛翱翔維港

周潤發曾幫襯 太子砵蘭街逾60年老店 永合隆飯店炭爐燒豬搶火

太子砵蘭街一間掛有招牌「乳豬燒臘第一家」、開店超過60年的老字號餐廳永合隆飯店，今午（16日）發生火警。下午約3時15分，警方及消防接報，指砵蘭街392至394號地下「永合隆飯店」起火，消防到場動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，至下午約3時35分將火救熄，人員並向餐廳油煙槽射水降溫。

現場消息稱，今午飯店內有燒味師傅用炭爐燒製一隻中型乳豬期間，懷疑爐火意外點燃爐旁的油漬搶火，導致整個爐着火，火勢猛烈，飯店東主嘗試撲救無果，遂馬上報警求助，由到場的消防將火救熄。

國產客機c919低飛翱翔 維港繞兩圈 尖東「接機」市民：嚟喇嚟喇

國家自主研製客機C919今早（16日）進行飛行演示，早上約10時半在香港國際機場起飛，由西至東進入並飛越維港上空，分別以為一千五百呎及一千呎飛行高度翱翔維港上空兩圈。當局指，市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919的風采。

港珠澳大橋遊｜人工島首日開通 下周班次爆滿 港人要「過六關」

港珠澳大橋通車5年以來，人工島首次對外開放。「港珠澳大橋遊」首個班次已於今早（15日）出發，《香港01》到港珠澳大橋珠海口岸視察，發現港人欲踏上人工島並不簡單，出入境香港至珠海到人工島，需要「過六關」共出入境六次。若連同乘坐金巴的35分鐘，即港人需要坐車過橋4次，「遊車河」共兩個多小時。

工展會｜恢復熟食檔主大讚人流暢旺 料加推試食款式吸引客人

疫後復常工展會今（16日）首日開鑼，現場不少攤檔提供試食及熟食，有檔主大讚人流暢旺，解除口罩令後多人試食，料加推產品種類及試食款式去吸引更多客人，期望生意有望恢復疫情前水平，亦不擔心香港人北上消費搶客。

有片｜元朗馬田壆鐵皮屋惹祝融兩人送院 青年綠洲籲租客覓地過夜

元朗馬田壆一帶今日（15日）晚上發生火警。晚上約8時39分，警方接獲多名市民報案，指大樹下西路18號保良局李兆基青年綠洲附近有村屋起火。消防到場開兩條喉及派兩隊煙帽隊灌救，又出動雲梯協助撲救，至晚上11時24分左右大致救熄。火警中約20人需疏散，其中一人腳部受傷，另有一名青年綠洲的保安感呼吸困難及胃痛不適，均送博愛醫院治理。

上環燕窩行捲閘被淋紅油 店外地面同告遭殃 警到場調查

上環發生淋油案。今日（16日）凌晨5時許，皇后大道中9號一間燕窩行的捲閘被發現遭人淋紅油，對開地面同告遭殃。警員接報到場調查，列作刑事毀壞處理。現場可見，負責人在場清理油迹。

尖沙咀「切肉員」襲兩男 傷者搭的士去醫院

尖沙咀發生斬人血案。今日（16日）凌晨4時許，兩名男子在柯士甸路與漆咸道南交界行車路捱斬，一名姓冼（28歲）男子手臂受傷；另一名姓吳（40歲）男子則頭受傷，二人自行乘的士前往伊利沙伯醫院求醫，經敷治後均已出院。警方到場調查，見行車路遺下大灘血迹。

葵涌可疑寶馬停僻靜路邊-警揭車藏大麻花 當場拘捕男司機女乘客

葵涌發生車內藏毒案。今日（16日）凌晨2時許，新界南總區衝鋒隊巡經荔景消防局對開的華泰路時，留意到現場環境僻靜，但有一輛寶馬私家車停泊路邊形迹可疑，於是上前調查，在司機座位位置檢獲小量大麻花和吸食工具，當場拘捕男司機和女乘客，警員通知同袍出動警犬搜索，但沒有進一步發現，被捕兩人最終通過酒精呼氣測試和藥物測試。

天氣｜天文台發出入冬後首個寒冷天氣警告 今晚市區降至最低12°C

天文台今日（16日）6時發出入冬後首個寒冷天氣警告，同時強烈季候風信號現正生效，一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區，與其相關的冬季季候風將逐漸影響該區，本港地區今日（16日）天氣預測多雲，早上有幾陣雨。天氣轉冷，氣溫由初時約23°C顯著下降至晚上市區最低約12°C，新界再低幾度。吹清勁北風，離岸吹強風，高地間中達烈風，最高紫外線指數大約是2，強度屬於低。

醫管局引脊髓肌肉萎縮症基因療法 10個月大男嬰首受惠：拎嘢快咗

大部份脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者自小就出現肌肉無力及萎縮，以往只可以使用針劑或口服藥治療，惟相關藥物需要長期服用。

醫管局今（16日）公布引入「脊髓肌肉萎縮症」基因療法，只需接種一劑藥物則不需再打針，截至今年11月，有一名男嬰使用基因療法，他為脊髓肌肉萎縮症一型患者，亦是全港首名使用相關療法患者。男嬰主診醫生、兒童醫院兒童及青少年科榮譽顧問醫生陳凱珊表示，男嬰接受治療兩星期後「手拎嘢有力咗、快咗」。