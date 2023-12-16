廟街夜市｜唱歌遭冚檔　歌檔呻曾獲商會邀請展歌喉　批政府好亂

廟街夜市今日（16日）踏入首個周末，熟食檔林立的街頭迫得水洩不通，但在另一端、廟街特色之一的歌檔，近月卻接連被「冚檔」。



其中一檔歌檔負責人好姐表示，近一周才接獲廟街商會邀請，響應夜繽紛，除了「檔檔都要開」外，亦要統一設計，以響以夜市主題，歌檔趕忙配合，昨夜（15日）卻在晚上8時半便被警方以收到噪音投訴為由，要求歌檔立即停唱。好姐批評，政府政策混亂，令歌檔無以為繼，促請當局協助歌檔營運。商會指，警方近日因收到投訴介入，商會正與涉事歌檔協商，希望他們能降低聲浪。



廟街歌檔鄰近天后古廟，今晚共有三檔開檔唱歌。其中一檔的負責人好姐表示，已在廟街獻唱20多年，廟街夜市能帶動人流，吸引不少遊客停下街步，認為歌檔可與小食檔相輔相乘，為市民帶來歡樂、帶旺市道，而夜市開鑼後，已有不少人停下腳步，聽歌的遊客亦增加。

不過，她慨嘆，昨夜遊客開始積聚後，警方卻以接獲噪音滋擾投訴為由，要求歌檔立即停止唱歌，批評當局的做法矛盾，「尋日係夜繽紛（首日），但係尋日警察幾早啊，8點半就嚟要我哋收檔，唔畀我哋唱啊，8點半就要收喇。」

好姐透露，油麻地廟街販商商會早前表示，希望歌檔可響應夜繽紛，要求歌檔「檔檔都要開」，並要統一設計裝飾檔口，以迎合主題，但只得短短一周時間準備下，好姐連夜趕起裝飾，「（特首）李家超話要搞好香港經濟點點點，但你成日都冚人哋，人哋老人家，冇掟去，嚟呢度聽下歌、玩下、唱歌歌、娛樂下，你咁樣搞到人哋香港咁！」

涂女士亦指，「唱歌唔係夜繽紛咩？呢個都係一個旅遊景點，遊客都問點解咁早收檔，呢個係一個特色，唔係剩係食，你叫人咁早收檔，咪即係叫人返去瞓。」（羅國輝攝）

已在廟歌唱歌幾年的涂女士亦指，「唱歌唔係夜繽紛咩？呢個都係一個旅遊景點，遊客都問點解咁早收檔，呢個係一個特色，唔係剩係食，你叫人咁早收檔，咪即係叫人返去瞓。」

她批評，政府的政策十分矛盾、「個政府好亂」，各部門各自為政，沒有整合夜繽紛政策，建議讓歌檔的營業時間與夜市看齊，一同在晚上11時才收檔，「廟街如果冇咗呢度就唔叫做廟街喇！」

一時一樣，你話資助人哋（歌檔）開個棚，又叫人哋做靚啲個門面，轉個頭又冚檔，噪音就肯定有，你話10點後有噪音就無可厚非，因為人哋要休息，但仲咁早，咩叫夜繽紛？夜繽紛就係要夜。 廟街歌檔涂女士

商會：聲浪太大被投訴 正與歌檔協商

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮承認，商會最初在宣傳廟街夜市時，的確希望有不同種類的攤檔參與，除了食檔外，夜市還有睇相、唱歌等活動，讓市民、遊客重新感受香港情懷。但他指，近日有個別歌檔因聲浪太大被投訴，需警方介入，商會目前正與涉事歌檔協商，希望他們能降低聲浪，「希望佢哋又可以搵到食，旅客又可以聽到歌。」他指，商會擬於數日後與警方及涉事歌檔開會，商討有關問題。