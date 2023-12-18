沙頭角第二期元旦日開放　每日千名額｜附禁區紙申請教學

沙頭角第二期開放計劃將於明年1月1日展開，首階段每日有1000個名額，包括700名旅行團客人及300名個人旅客。旅客可以透過警務處網上服務申請平台，申請旅遊禁區許可證，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽，名額先到先得。



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第二期開放計劃增設多個全新景點，包括中英街檢查站前的中英街花園，內設可眺望中英街的許願瞭望台，以及模仿香港舊式火車站1:1的火車頭。另有展示國家級非物質文化遺產沙頭角魚燈舞場景的魚燈廣場，讓人置身色彩斑斕的魚燈裝置之中，感受傳統文化獨特魅力。

舊沙頭角消防局展出百年前手推消防車

旅客亦可參觀保留昔日外觀的舊沙頭角消防局，消防局會不定期展出復刻百年前的手推消防車，亦可到描繪沙頭角傳統文化活動的順平「壁畫街」、全港最長的碼頭——沙頭角碼頭、香港僅存最大型廣州式騎樓群「新樓街」、法定古蹟協天宮等，沙頭角郵政局有出售富沙頭角特色的明信片，並蓋上郵局獨特的郵章；另外可品嘗沙頭角的傳統或特色美食。

遊客可遊覽不同景點，而了解不一樣的沙頭角。(政府新聞處圖片)

申請期一般需時3個工作天

旅客可以透過警務處網上服務申請平台申請「禁區紙」，申請後可在申請日期的上午7時至晚上9時在沙頭角遊覽，申請期一般需時3個工作天，一月的名額現已開放申請，而之後每個月的首日開始接受下一個月全部日子的申請。旅客也可直接聯絡持牌旅行代理商報名參加遊覽沙頭角的旅行團，持牌旅行代理商會代辦相關申請手續。

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前往沙頭角的個人旅客不得駕車進入，旅客可乘搭以下交通工具︰

（一）於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士（特快班次）或78K巴士；

（二）於港鐵上水站乘搭55K專線小巴，於總站下車；或

（三）在港鐵藍田站乘搭277A巴士。

部分上述巴士路線在特定時間服務，運輸署將發出交通通告公布公共運輸服務的詳情，巴士公司稍後亦會更新網頁以供乘客查閱。

