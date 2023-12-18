區議會｜李華明：投票率低因「只可揀橙」籲勿忘民主黨曾入中聯辦

改制後首場區議會選舉投票率27.54%，民主黨創黨成員李華明表示，投票率見歷史新低，主因是政府絲毫不給予泛民入閘機會，形容選民「只可以揀橙，意味着想吃蘋果或香蕉的人，便不會去買水果了」。



對於當局表明需時觀察參選人有否改過自新，李華明重提2010年民主黨入中聯辦與中央達成政改協議，「陳司長好像忘記了，民主黨亦因此而被抗爭者和激烈黨派猛烈攻擊」。



李華明。（資料圖片／梁鵬威攝）

引述「揀橙」論 李華明：吃蘋果或香蕉的人不會去買水果

自1982年第一屆區議會選舉便有參選或助選的李華明，在報章撰文提到改制後首場區議會選舉，稱早前在報章看到新思維立法會議員狄志遠與政務司司長陳國基隔空爭論，狄指今次的選舉，好像市民去水果店只可以買橙，沒有其他水果可供選擇；司長回應表示，這些橙最重要是保證「新鮮」，即是愛國愛港，李華明認為「這意味着想吃蘋果或香蕉的人，便不會去買水果了！這便是今次區議會選舉投票率見歷史新低的主因」。

李華明說，政府一邊廂強調投票率高與低並非用作評價選舉制度，或市民的參與程度；但另一邊廂花空前龐大的人力、物力和金錢，鋪天蓋地宣傳選舉，質疑「這做法不是有點矛盾嗎？」他認為，政府一直在期望管理，心裏亦明白沒有泛民參選，支持泛民的選民缺乏動力去投票，但李華明估計即使有泛民參選，這類市民也沒有多少會投票，「可是，政府絲毫不給予他們入閘機會，政務司長更坦白說出要用多些時間看他們是否真的愛國愛港」。

【選舉改制】民主黨元老、前立法會議員李華明接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

重提民主黨入中聯辦達成政改協議「陳司長好像忘記了」

李華明重提民主黨2010年曾步入中聯辦，與中央達成政改協議，形容是令立法會選舉有進一步民主化，「陳司長好像忘記了，民主黨亦因此而被抗爭者和激烈黨派猛烈攻擊，他也忘記了民主派在立法會及地區也貢獻良多，卻只憑2019年風波便關掉他們的參選之門」。他說對2019年的風波也有不滿，特區政府和部分泛民人士各走極端，暴力場面失控，形容雙方都有責任。他同意2019年區議會選舉的結果絕對是異常的，投票率竟有七成以上，但指出「最關鍵的問題是：難道該年近300萬投票的選民全部被誤導？」

他認為政府大幅減少直選議席，「美其名是揀選愛國愛港的人參選，骨子裏是操控了提名關卡」，最後連新思維、民主思路和實政圓桌的人都很難參選。

民主黨元老、前立法會議員李華明表示，若民主黨最終決定棄選，將失去政黨的角色，違背他的個人信念，他會選擇退黨。（資料圖片）

李華明：議員能否提供貼地的服務，放長雙眼看

李華明稱，同意特首強調大家要拭目以待，最重要是觀察新當選的區議員，在新區議會制度下的表現，但由於直選選區擴大，間選和委任議員並非全部是市民所熟悉，「將來市民如何能夠找到議員求助或反映意見？議員又能否提供貼地的服務？我們真的要放長雙眼看看」。