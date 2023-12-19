黎智英案｜辯方指煽動刊物應發布即提控　以讓公眾了解何事不可為

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力等共四罪，今（19日）在西九龍法院（暫代高等法院） 續審，繼續處理串謀發布煽動刊物罪檢控時限的爭議。辯方認為控方應在涉嫌煽動的刊物發布後，便應即時提出檢控，以讓公眾知道甚麼內容可以或不可發布，而非無了期等待及不作出檢控。法官表示，將於本周五就爭議頒布裁決。



4名被告黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控4罪，包括1項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和1項勾結外國勢力罪。

黎智英案續在西九龍法院審理。

有旁聽人士叫撐住被勸止

黎今出庭時向公眾席的妻子和兒子揮手，亦有送出飛吻，家人揮手回應。此外，有旁聽人士叫「撐住、頂住」，遭法庭職員勸止。

控方認為提出告發已屬開始控告

串謀發布煽動刊物罪設有檢控限期，須在6個月之內提出檢控。惟何時才算開始檢控，控辯雙方對涉案法例有不同的詮釋。控方認為，「提出告發」已屬開始控告，辯方則認為被告需就控罪出庭，才屬開始控告。而黎智英就於2021年12月28日，就串謀發布煽動刊物罪被帶上法庭時，已屬逾時檢控。

聆訊第二天，續有人士清晨到法院輪候公眾席。(詳看下圖)

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辯方認為應在煽動刊物發布後即檢控

代表黎智英的資深大律師今彭耀鴻今續陳詞指，相關法例保障基本權利，包括對檢控時限的限制，又指辯方對法例的詮譯，沒有對控方造成不公。彭解釋，控方應在涉案煽動刊物發布後，迅即提出檢控，讓公眾可得知什麼內容可以發布或不可發布。辯方強調，控方不應只是無了期等待，而不作出檢控。

公司的代表律師認同黎的詮釋

代表三間公司的大律師王國豪表示，同意黎智英一方的詮譯，認為應由被告親身出庭，並向他讀出控罪，才算是開始檢控。控方陳詞指，「提出告發」和就檢控告知法庭，屬開始檢控。

案件編號：HCCC51/2022