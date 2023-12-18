黎智英案・首日審訊｜法庭內外一片看清　未開案先爭拗檢控期限

黎智英案今日（2023年12月18日）首日開審，在法庭內，辯方爭拗煽動罪的檢控期限，所以控方未開始開案陳詞；而在法庭外，警方則嚴陣以待。《香港01》將分幾部份詳盡報道，包括警方的部署，旁聽人士以及庭外的零星爭執，法庭內的爭拗重點。



2023年12月18日，黎智英案開審，已被關押三年的他出庭時精神不錯，但較以前明顯消瘦了不少。

先從星期日講起，黎智英已由赤柱監獄，轉送到荔枝角收押所。今日清晨大批傳媒上山拍攝，有警員登記記者的個人資料，傳媒亦拍攝不到黎智英的身影。

案件借西九龍裁判法院審訊。過往民主派初選案，有大量「排隊黨」人士，在開庭前一晚的八九點鐘開始排隊拿籌，但第二日進入法庭後就很快離開。

2023年12月18日，黎智英案開審，記者欲從山上拍攝黎智英從荔枝角收押所上囚車的畫面，警方登記記者的資料。（梁鵬威攝）

記者凌晨去過法院外，就沒有看到「排隊黨」。這次審訊的3號正庭，有70個公眾人士座位，30個記者席，還有看直播的延伸庭共388個公眾席。昨晚就有記者排通宵，爭取入正庭旁聽。

到了周一早上，已經有大約40至50人，在西九龍法院門外等入場，他們大部份人早上6時許，已經來到這裏排隊。排頭位的市民表示，前一晚10時，已經來霸位，希望見證案件開審。

黎智英太太、幼子、女兒都有到場旁聽。

英國駐港總領事館負責政治及傳訊的領事李倩菲，以及多國使節都有來旁聽。李倩菲表示不評論案件，但認為公開審訊十分重要，她是來觀察而不是支持，又指之後每次開庭都會來旁聽。

民主黨前主席劉慧卿亦現身：「我們來到當然是支持被告，就像以往我一直來支持『47人』案那般，是很希望法庭能展示給香港人及國際社會知道，香港仍然有法治，有司法獨立，被告是能得到公平對待。」

保安局局長鄧炳強早前指，有「旁聽師」擾亂秩序，若有人企圖騷擾審訊，會果斷採取行動。所以今日在法院外警方嚴陣以待，有十多輛警車停泊通州街天橋下，連裝甲車「劍齒虎」亦出動鎮守，在興華街往法院方向每個路口都有警員駐守。車輛在法院外要接受檢查，包括利用工具檢查車底。進入法院的車也要經工作人員，要核對資料後方獲放行。

2023年12月18日，黎智英案開審，社運人士「王婆婆」王鳳瑤舉英國國旗示威。（林靄儀攝）

社運人士「王婆婆」王鳳瑤在早上約8時手持英國國旗到達法院外，氣氛一度緊張，她遭警員包圍，其後被帶到法院外的示威區。社運人士「女長毛」雷玉蓮也有來旁聽。

中午時分，兩名男子與警員爭執，其中一名男人大叫「我要維權」，最終被警方帶走。

而在庭內，黎智英臉容較以前消瘦，但精神不錯，他入法庭時亦有向公眾席點頭，亦有豎起拇指、飛吻，她的女兒就微笑回應，公眾席有人揮手被法庭職員勸阻。

本案不設陪審團，由三名《國安法》指定法官審理，今日先爭拗煽動罪的檢控期限。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻首先陳詞，指煽動罪名設有6個月的檢控期限，控方未有在限期內提控，認為法庭無權審理這條罪名。

法官杜麗冰質疑，煽動罪可能涉及一連串犯罪行為；法官李素蘭亦問到，是否應就每一篇文章，分開檢控不同控罪。彭耀鴻不同意罪行未完成就沒有時限問題，但強調罪行一旦完成，檢控時間就開始計算。

杜麗冰法官又指，日前有傳媒報道，黎智英一方申請海外證人以視像作供，但被法庭拒絕，她稱根據法例，申請必須於案件交付後42日內提出，但法庭沒收到申請。辯方亦確認黎智英沒提出申請。

在香港有執業資格的新西蘭籍御用大律師Marc Corlett，是黎智英律師團隊成員。

黎智英原有意聘用英國御用大律師Tim Owen，其後引致人大釋法，他改聘用在香港有執業資格的新西蘭籍御用大律師Marc Corlett，成為他的律師團隊之一。

案件有四個被告，即黎智英和三間《蘋果日報》相關公司，黎智英被控一項《刑事罪行條例》下的「串謀發布煽動刊物罪」；以及三項《國安法》罪行，包括兩項「串謀勾結外國勢力罪」、一項「勾結外國勢力罪」。

控罪內容包括與張劍虹、陳沛敏等壹傳媒高層，串謀發布煽動刊物，與他們串謀請求外國對香港及中國制裁；與李宇軒、Mark Simon等人串謀請求外國對香港及中國制裁；以及黎智英本人請求外國對香港及中國制裁。

他的國安法控罪最高刑罰是終身監禁，而煽動刊物罪最高可判監兩年。

《香港01》昨日的影片詳述黎智英從2020年8月被捕至今三年多，經歷過的司法覆核和人大釋法，其實外交層面都有爭拗。

英國外相卡梅倫，12月12日與黎智英的兒子黎崇恩會面。（英國外交部圖片）

英國外相卡梅倫，12月12日與黎智英的兒子黎崇恩會面，卡梅倫之後發表聲明，表示嚴重關注任何人在《港區國安法》下被起訴，尤其是針對英國公民黎智英的政治檢控，呼籲港府停止起訴並釋放黎智英，又指《港區國安法》嚴重侵蝕人權和自由，明顯違反《中英聯合聲明》。

中國外交部發言人汪文斌就表示，美國、英國就這已進入司法程序的案件說三道，嚴重違背法治精神、國際法原則，和國際關係基本準則，是赤裸裸的政治操弄，和百分百的雙重標準。他強調任何干預香港事務，破壞香港法治的圖謀都絕不會得逞。

香港特區政府亦發表聲明，表示會嚴格根據證據和法律審理，譴責任何國家或個人干預司法程序。

周二（12月19日）第二日審訊，就煽動罪檢控期限的爭拗，辯方再補充後，輪到控方回應。香港01會持續報道，請留意國安法的專題網站。