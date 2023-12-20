聖誕長假周六展開　飲食業憂港人離港　稱北上常態令「大家都驚」

聖誕長假｜本周六（23日）將展開一連四日的聖誕長假，本港飲食業界對生意感悲觀。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，市民北上消費已成新常態，業界已預計長假將有大批市民離港，預計12月生意額按年跌一成，「直接對香港有影響，大家都驚。」有酒樓負責人就表示，由於人手不足，目前冬至的訂座率只有一半，「有地方，無人手做，粗製濫造俾啲客唔得㗎嘛。」



2022年聖誕長期，防疫措施逐漸放寬但仍未通關，大部分香港市民留港消費，去年12月總生意額接近120億。（夏家朗攝）

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，去年聖誕長期，防疫措施逐漸放寬但仍未通關，大部分香港市民留港消費，去年12月總生意額接近120億元。

但他稱，今年受北上熱潮影響，業界已預計到有大批市民會在長假期離港，加上市道變差，市民消費變得更謹慎，預料12月總生意額會將按年跌一成，總額預計為105億元至110億元，「去咗第二啲地方消費，直接對香港有影響，大家都驚。」

黃家和。（資料圖片）

他提到，現時最大問題為市民北上消費已成新常態，飲食業長遠而言需要改變營運方式。不過他期望，香港多項聖誕節目可吸引到內地旅客來港旅遊。

▼去年冬至 倫敦大酒樓客滿▼



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業界：做冬人均消費跌

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，全間酒樓大約有160張枱，以往冬至大約可以做120張枱以上，但今年冬至礙於人手不足只能做80張枱，「有地方，無人手做，粗製濫造俾啲客唔得㗎嘛。」

他表示，上兩星期已開始有客人到酒樓做冬。據他觀察，今年做冬的人均消費下跌，以往人均消費約300元至1000元，但現時人均消費為300元以下，「以前會食龍蝦、海鮮，幾樣都食晒，依家只會食一樣或者加多個蔬菜。」

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，全酒樓大約有160張枱，以往冬至大約可以做120張枱以上，但今年冬至礙於人手不足只能做80張枱。（歐嘉樂攝）

飲食業界料聖誕節、新年市道較以往差

他表示，酒樓的整體生意仍未回復至疫情前，明言北上及旅遊熱潮對酒樓生意額造成一定影響，每逢週末流失約兩成本地客，幸好酒樓位於旺區，有遊客作取代，不過遊客數量比流失的客人少，未能完全彌補。

他稱，「依家北上嘅人比落嚟香港旅遊嘅人多，都擔心，因為消費力弱咗。而家部分年青人鐘意去日本消費，佢會使多咗，咁喺香港咪慳返。」他指，預計聖誕節、新年市道亦會比以往差。

中式酒樓難吸新血入行

他指，自疫情開始流失了約兩成人手，至今仍未能聘請到人手，因為現時市民並不喜歡投身飲食服務業，而中式酒樓吸引新血入行亦比較困難。

蘇萬誠表示，現時面對最大困難為人手不足，「先解決自身環境先有得進步。」他稱，即使希望推出更高質素的點心吸引旅客及本地客，無奈人手不足，未能解決顧客流失問題，「我想製作啲點心更加精美，我都無人手做。」