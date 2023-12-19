香港失業率2.9%　逾11萬人失業　孫玉菡：旅遊業復蘇支持勞工需求

政府統計處今日（19日）公布最新失業率維持在2.9%，約有112,400人失業，較上月公布的115,800人，減少約3,400人。而就業不足率同樣維持於1.0%的水平，就業不足人數則為36,600人，與上月公布的36,700人大致相若。



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政府統計處今日（19日）公布最新失業率維持在2.9%，約有112,400人失業，較上月公布的115,800人，減少約3,400人。而就業不足率同樣維持於1.0%的水平，就業不足人數則為36,600人，與上月公布的36,700人大致相若。

至於最新的總就業人數為3,708,700人，較今年8月10月的3,713,400人，減少約4,700人。同期的總勞動人口亦由3,829,200人下跌至3,821,100人，減少約8,100人。

與今年8月至10月比較，9月至11月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大，其中進出口貿易、住宿及膳食服務、餐飲服務活動等行業的失業率有輕微上升。

勞工處在今年9月至11月平均每月錄得91,527個來自私營機構的空缺，按年下跌14.7%，較今年8月10日的平均數字亦下跌6.8%。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示，今年年9至11月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個三個月期間相比，大多只有輕微變動。

展望將來，他認為勞工市場短期內應會維持緊絀，仍然不利的外圍環境或會有一些負面影響，不過，他預期訪港旅遊業和私人消費的進一步復蘇，會繼續支持勞工需求。