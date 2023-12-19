足總CEO譚秋朗被指歧視　前女主管稱工作被留難　求道歉及復聘

足總人力資源部前女主管，聲稱她在足總工作期間，遭受性別及殘疾歧視，包括遭行政總裁譚秋朗不合理留難，又曾遭無理扣薪，她曾向時任足總主席貝鈞奇投訴，最後反遭解僱。女主管認為譚和足總均有違反歧視條例，入稟區域法院要求書面道歉，要譚捐相等於她3個月薪金的金額予慈善機構作賠償，及要求足總從新聘用她。



申索人以字母K作代號，被告譚秋朗及中國香港足球總會。

足總行政總裁譚秋朗。(資料圖片)

申索人被診斷患有適應障礙

入稟狀指，申索人自2012年11月受聘於足總，案發時任職人力資源部主管。申索人指，她曾於2014年接受部份切除腎臟腫瘤的入侵性手術；2022年2月因極端的工作壓力、被告不合理的留難，被診斷患上適應障礙症；她於同年3月發現有腦膜瘤。申索人稱她於2022年在足總經歷職場歧視、騷擾和受害，對其精神和身體健康均造成嚴重影響。

指譚在公開電郵提及其殘疾情況

申索人指譚曾在公司的公開郵件中提及她的殘疾情況，建議其他人要注意她的病情。譚又於2022年2月20日發電郵予申索人，要求她設定一封自動回覆的電子郵件，提及她在休病假，譚當時明知她因人力資源部人手不足而在家工作。翌日，譚再向所有員工發電郵，並披露申索人的病假，指她未有在假日期間回覆譚的要求。

指譚教唆新同事停向她匯報工作

及至3月初，她確診腦膜瘤後隨即通知譚，醫生建議她放病假。病假期間，她為免打擾足總的正常運作，持續在家工作。儘管如此，譚持續在工作上為難她，更教唆人力資源部的新職員停止向她匯報工作。

指譚的電郵內包含辱罵及騷擾言辭

雖然申索人表明可以持續在家工作，譚突然要求她於3月28日起全面休息，並取消她遠程用電腦伺服器等權限。之後的兩個月，譚至少7次發電郵給她，無理地要求她提供工作上的密碼，內容包含辱罵、攻擊性、騷擾的言辭，申索人其後發現，她於2022年4月及5月薪金均遭無理扣減。

申請人K稱她曾向時任足總主席貝鈞奇投訴。（袁志浩攝）

指譚趁其不在換門鎖

申索人又指，譚曾無故下令更換她辦公室的門鎖，在得知申索人獲新鎖匙後，又再換鎖。導致她復工後未能進入辦公室，並要站在門外等候譚的批准才可入內。她其後三度向時任足總主席貝鈞奇作出投訴，指譚濫用職權，更一度質疑：「是否任由CEO決定欺凌我，不參考過去的慣例及良好僱主的責任？」

超時工作未獲補假

申索人又認為她因其性別而受到不公平對待，如她超時工作，未能獲相同職級的男職員的補假。

足總於2022年8月15日向申索人發解僱信，即時生效。申索人指足總未有解釋理由，明顯是因其性別和殘疾所致，包括避免向她支付病假。她被解僱收拾物品時，更遭多人看管，令其受辱。

申索人認為譚和足總歧視，要求足總和譚賠償其損失，包括書面道歉，並要足總需重新聘用她；而譚則要把相等於她3個月薪金的金額捐給兩間慈善機構。

案件編號：DCEO15/2023