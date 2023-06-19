醫療設備公司高層長期未放假　放病請即被炒　稱遭歧視求賠償40萬

醫療設備公司高層，聲稱一直工作時間長，未放年假兼公眾假期也返工，疑在未有足夠休息下，且遭上司針對下，至身體情況轉差，並獲醫療證明可獲病假14天，卻在病假期間遭解僱，而他離職時，仍有未放年假84.4天。該高層認為其前僱主因其病情而把他解僱，認為有違《殘疾歧視條例》之嫌，在區域法院入稟向前僱主就感情及收入失等索償逾40萬元。



原告為Alessandro Guarino，被告為Quasar Engineering Limited。

原告為Alessandro Guarino入稟區域法院控告其前僱主殘疾歧視。

工作一年升副主席每年年假25天

入稟狀指，原告是被告的前員工，被告是Quasar Medical 集團的一部份，專攻醫療器材產品生產。原告於2018年4月9日開始替被告工作，職位為項目總監，僱傭合約列明原告每年應有25日年假。原告在任職期間一直不知疲倦地工作，更因其出色的表現，於2019年晉升為環球行政副主席（商業）。

公眾假期也開工 疫情肆虐仍工幹

惟原告因工作繁忙未獲休年假，更須在不獲補假的情況下在公眾假期也工作，在新冠肺炎肆虐期間，仍不時要外出工幹。基於原告長年長時間工作，及未能得到足夠的休息時間，工作壓力對其身體造成損害。

遭上司針對飽受壓力與焦慮

原告認為其上司Alexander Wallstein亦有針對他，他所受的職場欺凌，亦是導致他出現健康問題的原因之一，他指Wallstein曾在會議上僅要求原告的部門提供詳細的報告，又在明知原告飽受焦慮及壓力困擾下，仍公然針對他，並拒絕向原告提供更多資源及人手等。

病假期間遭解僱

及至2022年12月7日，原告的醫生指他因工作壓力，身體情況不適合上班，原告並取得醫療證明，准請病假14天。但被告卻在2022年12月9日，原告仍在放有薪病假時，向原告發出終止僱傭通知書，並於翌月發出解僱信。

離職仍有未放年假84.4天

原告離職時仍有未放的年假84.4天。原告認為被告是因其病情而解僱他，認為被告違反了《殘疾歧視條例》，因而入稟要求賠償。

案件編號：DCEO 6/ 2023