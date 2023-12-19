零售管理協會推「香港節日狂賞」　超過100品牌參與提供禮品折扣

聖誕及農曆新年將至，為鼓勵廣大市民留港消費，香港零售管理協會今日（19日）至 明年2月29日期間，推出「香港節日狂賞」 活動集合全港眾多零售店舖在兩個佳節期間提供各種消費折扣及禮遇。



活動至今已有超過100個品牌商戶， 涵蓋逾3,000間店舖參與。香港零售管理協會主席謝邱安儀，呼籲全港所有零售商及餐廳店舖踴躍支持，協會亦期望未來在政府牽頭下，零售業界可以加强與餐飲及旅遊等行業聯手合作，發揮協同效應，營造具香港特色的旅遊。



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即日起至明年2.29舉行

香港零售管理協會公布，今日（19日）至明年2月29日期間，推出「香港節日狂賞」 活動集合全港眾多零售店舖在兩個佳節 期間提供各種消費折扣及禮遇。

活動至今已有超過100個品牌商戶， 涵蓋逾3,000間店舖參與，參加的零售商戶和餐廳數目仍在持續增加，涉及不同零售及餐飲類別包括餐廳 、 時裝、眼鏡及 鞋履、電器電訊、百貨家品、珠寶首飾、 保健產品 、化妝品、個人護理用品 、 超市及便利店 、 以至各式食品及酒類等。

協會主席謝邱安儀呼籲所有零售商餐廳支持

相關優惠包括各種消費折扣及禮遇，如foodpanda pandapro 半年會籍半價、惠康買夠600元平50元等。香港零售管理協會主席謝邱安儀，呼籲全港所有零售商及餐廳店舖踴躍支持，協會亦期望未來在政府牽頭下，零售業界可以加强與餐飲及旅遊等行業聯手合作，發揮協同效應，營造具香港特色的旅遊。

「香港節日狂賞」分為兩個階段第一階段 以 「聖誕元旦篇 」 打頭陣 （12月19日至明年1月17日 )，並以 「 農曆新年篇 」 作第二階段接力 。