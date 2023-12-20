中大兩舊生參選校友評議會被拒　指常委未予機會解釋　求法庭覆核

兩名中大舊生報名參選中大校友評議會的選任常委，評議會常委會經投票後，決定不通過兩人的參選資格。兩名舊生就此提出司法覆核，案件今(20日)在高等法院審理。兩舊生指，常委會開會時參閱他們分別被定罪，和涉提倡分裂的報道，未有給機會予兩人解釋，其後亦未獲告知未能參選的理由。評議會回應指，是次爭議屬學術討論，即使舊生勝訴，仍可能無法改變決定。法官將於明年1月31月或以前下書面裁決。



申請人謝煒洛和孫昊賢，分別為前中大逸夫書院學生會會長，以及前中大學生會代表會主席，答辯人為香港中文大學校友評議會。

申請人曾涉非法集結或作港獨言論

申請人早指，他們於本年1月報名參加中大校友評議會的選任常委。常務委員會同月30日舉行視像會議，期間參閱多段新聞報道，包括謝於2021年被裁定非法集結和襲警等罪成，被判囚8個月；孫則於2018年在開學禮涉提倡香港從中國分裂出來，常務委員會經投票後決定，決定不通過兩人的參選資格。

指主席只發電郵講結果

兩人今陳詞指，為確保程序公平，他們應可向常委會作出陳述，但他們未有機會解釋。此外，兩人亦不獲告知未能參選的理由，評議會主席暨選舉主任楊于銘於會議後向兩人發電郵，但電郵內容只講結果，而非理據。兩人本年7月再度報名參選主席和選任常委，亦遭常委會拒絕，同樣未獲告知理由。

評議會主席暨選舉主任楊于銘被指向兩名申請人發電邸時，只是提及結果，沒有原因。(朱棨新攝)

評議會指覆核申請已逾時

評議會的代表回應指，評議會僅屬公立大學轄下的非法定組織，不屬司法覆核管轄範圍。同時，本案的爭議屬學術討論，即使申請人勝訴，可在常委會作出決定前作出解釋，最終仍可能無法改變決定，且是次司法覆核屬逾時申請，認為法庭不應接納申請。

案件編號：HCAL1971/2023