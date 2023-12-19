沙頭角明年第二期開放　九巴、街度開辦新線　小巴加強服務

沙頭角第二期開放計劃將於明年1月1日元旦開始，首階段容許每日最多1,000名旅客經網上申請禁區許可證，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽。為配合第二期開放，九巴將開辦特別班次路線78S，來往上水及沙頭角；街渡渡輪亦會開辦「沙頭角 - 荔枝窩 - 鴨洲 - 吉澳」街渡渡輪服務，而小巴55K以及九巴277A則會因應應乘客需求加強服務。



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九巴78S平日早上兩班 周未假日多一班

為配合第二期開放，九巴將開辦特別班次路線78S，來往上水及沙頭角。星期一至五在上午9時及上午10時提供共兩班服務，在星期六、星期日及公眾假期分別在上午9時、上午9時30分及上午10時提供共三班服務，全程車費10.4元。

九巴277A周未假日開加班次

而來往沙頭角及藍田站的九巴277A號線將於星期六、日及公眾假期上午8時30分及9時30分加開由藍田站往沙頭角的班次，並於下午5時及6時10分加開由沙頭角往藍田站的班次。

開辦街渡渡輪服務遊 荔枝窩、鴨洲 全程$80

街渡渡輪服務方面，將開辦「沙頭角 - 荔枝窩 - 鴨洲 - 吉澳」街渡渡輪服務，全程收費80元，乘客必需於沙頭角公眾碼頭登船，並於登船後購買去程票時一併購買回程票。

來往上水站及沙頭角順隆街的新界專線小巴55K則將因應乘客需求加強服務。

▼2022年6月3日 沙頭角禁區沙頭角墟開放儀式▼



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沙頭角第二期開放計劃將於明年1月1日展開，首階段每日有1,000個名額，包括700名旅行團客人及300名個人旅客。旅客可以透過警務處網上服務申請平台，申請旅遊禁區許可證，進入除中英街以外的整個沙頭角遊覽，名額先到先得。