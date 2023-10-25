施政報告2023｜北都古洞北洪水橋預留大樓用地　最快2031年落成

政府正致力開發「北部都會區」，將會在房屋單位的重要來源，亦會發展「新田科技城」。特首李家超今日（25日）宣讀新一份《施政報告》指，將會在短期內公布《北部都會區行動綱領》，包括因應其地理位置及對接的深圳位置，將整個北都劃分成物流、創科、商貿及旅遊生態圈，合共四大區。



消息人士續指，當局已在古洞北和洪水橋預留政府辦公大樓用地，容納港島遷入的政府部門，當中古洞北用地將可於2024年開始進行土地平整，相信最快2031年落成，屆時在市區租用私人物業的政府部門亦可遷入。



2021施政報告北部都會區（01研數所製圖）

政府將於短期內公《北部都會區行動綱領》，深度對接深圳深度對接深圳和大灣區其他城市的規劃。「北部都會區」將分為四大區域，由西至東分別為：

高端專業服務和物流樞紐 —— 位處洪水橋一帶，與前海深港現代服務業合作區對接，提供金融和專業服務，並藉着口岸優勢發展現代物流業；



創新科技地帶 —— 覆蓋新田科技城，包括河套區港深創科園在內，與深圳科創園區產生協同效應，為創科發展的樞紐；



口岸商貿及產業區 —— 佔地最廣，享有羅湖、文錦渡及香園圍三個口岸的地利，帶動先進建造業、綠色產業、醫療、食品科技、現代物流業等產業發展，並可推展跨境商業服務和文娛消費，發揮強大的口岸商貿功能；及



藍綠康樂旅遊生態圈 —— 包括紅花嶺、沙頭角、印洲塘等，人文和自然資源豐富，帶動康樂及旅遊發展。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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政府消息人士指，流浮山、牛潭尾、新界北新發展鎮和馬草壟的發展方案明年會出爐，是整個北部都會區目前為止最後的發展計劃，而新田科技城的土地用途建議已於今年5月公布，預料明年會完成城規程序，隨即作土地平整。

消息人士續指，當局已在古洞北和洪水橋預留政府辦公大樓用地，容納港島遷入的政府部門，當中古洞北用地將可於2024年開始進行土地平整，相信最快2031年落成，屆時在市區租用私人物業的政府部門亦可遷入。

施政報告又指，當局擬在新田科技城和新界北等地興建標誌性的文化藝術設施。消息人士指，預料在新田科技城的相關土地，佔地約15公頃，將會興建博物館、大型圖書館、表演場地和游泳館。

新田科技城擬建創科園區和住宅將包圍原居民村，而擬議三寶樹濕地保育公園亦會被創科用地截斷成兩部份。（諮詢網站圖片）

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另外，施政報告又提到，擬擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，並改善執行安排，包括擴展換地安排至指定產業用地和私營社區／福利設施用地，以及促成已擁有發展用地內90%或以上私人土地的土地業權人作統一發展。

政府消息人士指，原址換地計劃不再侷限於商住用途，當局將因應個別新發展區的定位，設定指定產業，在推出換地申請時，推出作業備考，列明適合換地的產業，當局亦會協助未能取得餘下不足一成業權的發展商，收回相關用地，並以補地價方式將有關土地交予對方作整體發展，而原址換地除了可推動產業發展，亦有助政府的現金流。

消息續指，發展局在古洞北／粉嶺北推出的原址換地的各應不俗，當中有7宗已獲批，有三宗則在處理中，相信新安排下，該三宗申請有望推展。

新田科技城的總發展面積達 627 公頃，大致由創新科技園區（黃褐色部分）和新田市中心所組成。（發展局提交立法會文件截圖）