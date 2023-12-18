肺炎支原體｜醫護團體籲聖誕節前接種流感疫苗　防多重病毒夾擊

香港及內地出現肺炎支原體感染個案。港澳13個醫護團體今日（18日）聯合呼籲市民，要在聖誕前接種流感、新冠疫苗以預防重症，預防呼吸道病毒「多疫夾擊」。團體指出，現時未有疫苗針對肺炎支原體，但只要保持良好個人和環境衞生習慣 ，相信感染可控 。



2023年12月7日，貴陽，南明區湘雅街道社區衛生服務中心的醫護人員正在為市民接種流感疫苗。（視覺中國）

接種流感新冠疫苗防重症

香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港中華醫學會有限公司等13個團體聯合聲明，呼籲各嬰幼童、孕婦、餵哺母乳的婦女、高齡或患有長期病患人士在聖誕節前，儘快接種季節性流感疫苗，以預防「肺炎支原體」和多種呼吸道病毒感染「多重夾擊」所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。

團體表示，雖然暫時亦未有疫苗可以針對肺炎支原體，但香港和澳門醫生已經掌握診斷和治療肺炎支原體的方案，巿民保持良好個人和環境衞生習慣 ，相信感染可控 。

母親抗體能經胎盆及母乳傳給胎兒、嬰幼兒

團體又指出，母親體內的抗體能透過胎盆及母乳傳給胎兒及母乳哺育的嬰幼兒，孕婦和餵哺母乳的婦女亦應接種流感和新冠疫苗。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華醫生表示，十三個港澳醫護團體呼籲市民在聖誕節前儘快接種季節性流感疫苗，亦應同時完成接種新冠疫苗和保持良好個人和環境衛生習慣，以預防「肺炎支原體」和多種呼吸道病毒「多多疫夾擊」而引致的重症，死亡和後遺症。