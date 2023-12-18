肺炎支原體｜醫護團體籲聖誕節前接種流感疫苗 防多重病毒夾擊
撰文：洪芷菁
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香港及內地出現肺炎支原體感染個案。港澳13個醫護團體今日（18日）聯合呼籲市民，要在聖誕前接種流感、新冠疫苗以預防重症，預防呼吸道病毒「多疫夾擊」。團體指出，現時未有疫苗針對肺炎支原體，但只要保持良好個人和環境衞生習慣 ，相信感染可控 。
接種流感新冠疫苗防重症
香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港中華醫學會有限公司等13個團體聯合聲明，呼籲各嬰幼童、孕婦、餵哺母乳的婦女、高齡或患有長期病患人士在聖誕節前，儘快接種季節性流感疫苗，以預防「肺炎支原體」和多種呼吸道病毒感染「多重夾擊」所導致的重症、急性併發症、入院、死亡和中、長期後遺症。
團體表示，雖然暫時亦未有疫苗可以針對肺炎支原體，但香港和澳門醫生已經掌握診斷和治療肺炎支原體的方案，巿民保持良好個人和環境衞生習慣 ，相信感染可控 。
母親抗體能經胎盆及母乳傳給胎兒、嬰幼兒
團體又指出，母親體內的抗體能透過胎盆及母乳傳給胎兒及母乳哺育的嬰幼兒，孕婦和餵哺母乳的婦女亦應接種流感和新冠疫苗。
港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華醫生表示，十三個港澳醫護團體呼籲市民在聖誕節前儘快接種季節性流感疫苗，亦應同時完成接種新冠疫苗和保持良好個人和環境衛生習慣，以預防「肺炎支原體」和多種呼吸道病毒「多多疫夾擊」而引致的重症，死亡和後遺症。
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