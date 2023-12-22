粉嶺高球場獲聯合國亞太文化遺產保護傑出獎

聯合國教科文組織12月21日公布，今年12個項目獲得亞太區文化遺產保護獎。當中包括粉嶺高爾夫球場奪得傑出獎。自2000年以來，聯合國教科文組織屬下的亞太文化遺產保護獎計劃，每年都會表揚私人或組織在恢復、保護和改造該地區具遺產價值地點方面的努力。



評審團今年審核了來自亞太地區8個國家合共48個參賽項目。 評審團指出，所有參賽作品都代表了該地區遺產保護意識和實踐方面持續取得的重大進展。而評審團由7名國際保護專家組成，評審員的專業知識涵蓋考古學、非物質文化遺產、景觀設計、博物館學、建築遺產保護。

▼6月5日 視察將被政府收回粉嶺高球場土地▼



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粉嶺高球場有112年歷史，是全中國乃至亞洲最具歷史的高爾夫球場，亦是亞洲唯一連續60年舉辦國際賽事「香港高爾夫球公開賽」的場地。聯合國指出，在城市化程度不斷提高、發展壓力加大的情況下，粉嶺高爾夫球場為保護獨特的景觀遺產類型，樹立了一個先例，包括策略性地納入了加強生態價值和生物多樣性的保護措施。

發展局早前公布後五年期公營房屋的造地情況，首次披露粉嶺高球場的土地供應將延期兩年，但實際造地情況仍有待技術研究和司法覆核案再調整，意味着延期有可能超過兩年。發展局回覆查詢時，重申粉嶺高球場建屋項目，仍是政府未來10年的供應項目之一，土拓署即將展開布局相關的技術研究，預料結果一年後出爐。