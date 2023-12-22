沙頭角開放第2期｜中英街花園1.1開放　交通、電子禁區證申請一覽

為配合沙頭角第二期第一階段明年元旦日開放，沙頭角新增多個景點，雖仍未開放中英街，但修葺後的中英街花園有高位可眺望中英街。康樂及文化事務署今（22日）指，前往中英街花園的遊人必須申請旅遊禁區許可證，香港市民或訪港旅客可以先到先得的方式，登入警務處網上服務申請平台免費申請電子旅遊禁區許可證。康文署又指，進入沙頭角只能使用公共交通工具，有關公共交通工具安排及申請電子旅遊禁區許可證方法一文看清。



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申請電子旅遊禁區許可證需時三個工作天

康文署指，前往中英街花園遊人必須申請旅遊禁區許可證，香港市民或訪港旅客可以先到先得的方式，登入警務處網上服務申請平台，免費申請電子旅遊禁區許可證，於所申請日期的上午7時至晚上9時在沙頭角遊覽。申請需時三個工作天。

警務處網上服務申請平台

公共交通工具安排：

遊人須留意不可自行駕車進入沙頭角，只能使用以下公共交通工具進入沙頭角：

（一）於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士（特快班次）或78K巴士，於總站下車；



（二）於港鐵上水站乘搭55K專線小巴，於總站下車；或



（三）在港鐵藍田站乘搭277A巴士，於總站下車。



新增景點

沙頭角第二期第一階段將於1月1日開放，開放中英街外的所有地方，為配合開放，沙頭角新增了數個景點吸引遊客入內。包括：

1.中英街花園

由於中英街仍處於禁區，特意在中英街前方設中英街花園，花園內有暸望台，可在高位觀看中英街，暸望台左邊設有欄杆，遊客可在紀念品店購買許願掛牌掛上。暸望台右邊設有仿造火車站，重現以前居民乘搭火車入沙頭角的模樣。

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2.沙頭角郵局、消防局

為配合第二期開放，郵局推出特別版郵章，其中圓形郵章只限定在一月提供。除此之外，在郵局亦會售賣新出的6款明信片，明信片上的照片為沙頭角攝影展的得獎作品。郵局將於公眾假期1月1日特別開放營業，讓遊客可在開放第一日購買明信片。

郵局旁邊為翻新的舊沙頭角消防局，消防局已於約20年前停用，開放後會不定期展出仿古手推消防車。

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3.順平街

順平街設有中英街街牌以及壁畫，順平街寓意著「順利平安」，保安局推出寫有「順平米通」的紙袋，由沙頭角鄉委會派給售賣米通的店舖以及紀念品店，代表「每一個進入沙頭角的遊客都順利平安」，將順利平安帶回家。

4.新樓街

新開的紀念品店位於新樓街，新樓街有大量「廣州式騎樓」古舊建築，重現舊年代的沙頭角，在新樓街可以看到深圳市鹽田區。

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5.沙頭角碼頭

沙頭角碼頭於第一期已開放予公眾參觀，保安局於碼頭尾方新增了「天涯海角」裝飾，供遊客拍照留念。

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每日限千人進入沙頭角

保安局早前表示，因為見到沙頭角第一期開放反應良好，共852團旅遊團進入沙頭角，涉超過33,000人，對社區未有造成太大影響，因此沙頭角第二期開放的時間及人數均比第一期增加，同時期望將禁區範圍逐漸縮小，並指每日限1,000人進入沙頭角是適合，社區亦能接受，避免對社區造成治安問題，而基於保安原因，今個階段沒有開放中英街。