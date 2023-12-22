冬至｜港人蓮塘口岸買燒味　住小西灣都去　店員：幾斤幾斤咁買

今日（22日）冬至，所謂「冬至大過年」，即使寒冬凜冽，仍有港人北上大買燒臘等熟食與家人過節。有首次到蓮塘口岸商業城的港人豪花約2,000元人民幣購買雞、鵝等熟食，不僅一家享用，更送禮給親朋戚友分甘同味。有燒臘舖店員表示，昨日已有很多客人來買雞、燒肉過節，今日的客人更大破慳囊，大呼「雞啊，燒肉啊，都幾斤幾斤，幾隻幾隻雞咁攞。」



今日冬至，有不少港人北上大買燒臘等熟食與家人過節。今早位於蓮塘口岸商業城有不少港人，尤其長者居多，他們拖着購物車，到不同的燒臘店搶購肥雞靚鵝。還有港人遠從東區耗費兩小時到商業城買粽子及燒臘過節。



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北區居民北上買海鮮：價格約香港七至八成

首次到蓮塘口岸商業城的李先生，與父母及胞姊一家四口，豪花約2,000元人民幣，購買了十隻雞、一隻鵝及十斤燒肉等熟食，稱不僅他們一家享用，更送禮給親朋戚友分甘同味。他表示，內地新鮮雞比較好吃，亦較香港的便宜，「呢度整好哂先係百零蚊隻，你香港新鮮雞未煮你又要返去自己搞都百幾二百蚊隻啦，做冬今日兩百幾蚊隻啦。」

海鮮作為冬至必備食材，李先生指回港才購買，因為香港街市的海鮮較新鮮，如在內地購買後帶回家恐怕變得不新鮮。住在北區的他們，稱附近街市並沒有優惠食品，「優惠就……再貴啲囉。」李父稱，聽聞朋友介紹這裡的食物實惠，價格約等於香港七至八成，只要看見喜歡的就買，沒有預算。

由小西灣坐三轉車到蓮塘買雞：價錢相若但有雞味

以往每年與家人北上到酒樓吃飯過節的彭先生，今日一改以往方式，來到蓮塘口岸商業城買糉子及燒臘回家過節，預算約幾百元。不願上鏡的他居住在香港東區，今早由小西灣乘車到金鐘，再乘東鐵綫往粉嶺，再轉車到達蓮塘口岸，花了兩小時。他不介意路程遙遠，因已經退休，當作消遣時間。

他認為東區街市的冰鮮雞味道差劣，「有啲梗直係無味」，價錢約120至130元一隻，而這裡的雞約100元人民幣一隻，稱不計較價錢差距，但注重味道。

簡小姐每年預算2,000元購買過節食品，今年亦不例外。她今早到商業城預算400至500元人民幣，購買雞及燒肉等，認為較香港好吃及新鮮。價格方面，她指與平時一樣為一百元一隻雞，燒肉則50元每斤，比起香港要138元每斤便宜，「抵好多，好食啲，最緊要好食。」剩下的預算，她表示回香港買海鮮，「海鮮香港買好啲，買開啲檔口，啲人熟啲，啲嘢新鮮啲靚啲。」

居住粉嶺區、過時過節均會經蓮塘口岸北上買菜的張先生表示今日一如既往，專程來商業城買雞及燒鵝等，共花費200多元人民幣，順便再吃一碗雙皮奶。他認為這裡的雞及燒鵝都很新鮮，價格遠較香港便宜，「香港唔係冇，要新鮮嘅雞呢，要去到幾百蚊，成三百零蚊啦，細細隻嗰啲，燒鵝直程唔會有新鮮嘅燒鵝畀你，冚唪唥都係冰鮮嘅，如果新鮮雞三百蚊，今日做節唔得添啊。」

他指香港的雞按斤計算為每斤80元，一隻重兩斤的雞眾要二百幾元，而商業城一隻雞僅需95元人民幣，形容划算了一半。

燒臘舖店員：格則節假日與平日一樣

燒臘舖店員姚小姐表示，昨日客流較今日為多，昨日已有很多客人來買雞、燒肉做冬，無需斬件用以拜神。對於今日人流減少，她解釋可能因天氣寒冷，但客人購買份量較多，「雞啊，燒肉啊，都幾斤幾斤（咁買），幾隻幾隻雞咁攞。」她指最大一單為600至700元，該店價格則全年不變，節假日與平日一樣。

另外一間燒臘舖員工陳先生表示，昨日已經有港人買雞、鵝準備過節，人流反較今日為多，又形容這兩天來買東西的香港人比平時多了一倍，主要買雞、鵝及燒肉。他指價格沒有變動，亦指有客人表示味道不錯，「唔係佢哋點解成日返轉頭買呢？」

燒臘舖員工陳先生表示，昨日已經有港人買雞、鵝準備過節，人流反較今日為多(洪芷菁攝)

大閘蟹店員工黃小姐表示，昨日人流較多，接近五千人，「過節嗰時，香港嗰邊嘅人都會提前過嚟買嘢」，最大一單約千元。她指今日天氣寒冷，人流有減，「嗰啲客人過來嗰時都有同我講今日係冬至，佢哋買返去冬至食嘅。」她表示店舖受許多港人歡迎，因為位置方便、食物新鮮而物價較香港便宜。

除了買燒臘，亦有港人購買水果及大閘蟹。劉小姐購買了提子及雲南醜蘋果等，她稱價格與香港差不多，不過想轉換口味，尤其雲南醜蘋果在香港較少見，每斤9元人民幣。另外，有港人購買每隻150克48元人民幣的大閘蟹，買五送一。