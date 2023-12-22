冬至｜做冬遇寒流　九龍城買牛肉等一小時　市民驚訝︰人少啲先買

今個冬至（22日）適逢天氣轉冷，不少市民選擇與家人打邊爐團團圓圓。九龍城街市兩間牛肉店早上大排長龍，其中一間更「打蛇餅」至店外馬路，目測逾半百人在等待。



有該店熟客指今年牛價去年相同，並花費500多元買牛肉。亦有市民表示今年終可拋開病毒及口罩做冬，對此感到開心，但他打算等待人龍消退後才再買牛肉：「排長龍打蛇餅咁樣，等人少啲先買。」



寒流下市民買牛肉「打蛇餅」至店外馬路

「冬大過年」，難得可擺脫病毒陰霾及口罩令全家齊齊整整做冬，即使本港氣溫僅得8至12度，仍有不少市民冒著嚴寒，身穿厚重的禦寒衣物外出買餸。九龍城街市外的新興文記牛肉店便大排長龍，甚至「打蛇餅」至店外的馬路，目測多逾半百人在等待。

其中熟客葉先生早上排隊一小時後，花費500多元購買肥牛，準備再買西洋菜及唐蒿菜，今晚一家五口打邊爐。他透露，價格與去年沒有改變，同樣為每磅200元，並大讚該店的牛肉美味。「好多人買㗎，好食！」

僅上午時段平價牛已售罄

與此同時，九龍城街市內的李輝記牛欄同樣大排長龍，每斤260元及380元的牛頸脊、250元的牛舌粒等已售罄，只剩下貴價靚牛肉。陪伴妻子買餸的袁先生亦被眼前一幕嚇倒，打算等待人龍消退後才再買牛肉。「排長龍打蛇餅咁樣，等人少啲先買。」

袁先生觀察到街市的人流不如疫情前的冬至，但他對毋須再戴口罩及擔心確診感到開心，指今晚可放心與九名家人打邊爐做冬。「今朝一出黎就睇到人來人往，喺街市個個開開心心買嘢打邊爐，心情真係好開心。」

嫌過關麻煩放棄北上深圳做冬︰打邊爐開心啲

問到疫後首個冬至為何不選擇外出或北上深圳，袁先生表示，確實曾考慮到深圳做冬，但想到關口人山人海，九人一起過關將相當麻煩。他並說，雖然坊間稱疫後酒樓生意欠佳，但是冬至的預約卻已爆滿，難以訂枱。「自己打邊爐開心啲啦，喺屋企做乜嘢都得啦。」