禽流感｜濕地公園有候鳥屍體疑帶H5病毒　鄰近雞場暫未見異狀

漁農自然護理署表示，早前在天水圍香港濕地公園檢走一隻赤頸鴨屍體，經檢查懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試，有關地點已加強清潔，提醒市民注意個人衞生。該署指，發現雀屍地點的3公里範圍內有一個雞場，已立即通知有關雞場，暫未有異常狀況。



漁護署檢走一隻赤頸鴨屍體，經檢查懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應。（濕地公園網站圖片）

漁護署發言人今日（22日）表示，該赤頸鴨屍體屍體日前在濕地公園的泥灘被撿走，懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試。赤頸鴨是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。

發言人表示，濕地公園內發現雀屍地點已加強清潔及消毒，園內亦已張貼告示，提醒遊人注意個人衞生，園方會密切留意園內雀鳥的情況。

該署續稱，發現雀屍地點的3公里範圍內有一個雞場，署方已立即通知有關雞場，並得悉暫時無發現雞隻異常死亡或有任何禽流感症狀。漁護署會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒，雀鳥店主及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

漁農自然護理署檢走一隻赤頸鴨屍體，經檢查懷疑對H5禽流感病毒的初步測試，呈陽性反應。（鄧宇詩攝／資料圖片）

該署發言人表示，會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥。

發言人提醒市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手；市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

食物環境衞生署會持續監察活家禽零售店鋪，並提醒店鋪經營人士注意衞生；衞生署則會繼續推行公眾健康教育，提醒市民注意個人和環境衞生，以預防禽流感。漁護署、食環署、海關和警方也會致力堵截非法進口禽鳥活動，減低未經檢驗、檢疫的進口禽鳥帶來禽流感爆發的風險。