沙士．新冠｜撰文回顧多年抗疫經歷　袁國勇稱三度收安全威脅恐嚇

無論是1997年H5N1禽流感、2003年沙士抑或近年的新冠疫情，也可見港大微生物學系講座教授袁國勇的身影。袁今日（23日）於報章撰文，回顧過去多年應對新發傳染大流行經驗，透露在上述三次疫情中，由於提出禁止販售活動物，共收到三次安全受威脅的訊息。



袁國勇早前於港大111周年的晚宴上發表主題演講，以「香港大學應對新冠大流行──我們的傳統、實踐、和挑戰」為題目，並將整理成文章。

97全球首現H5N1禽流感 袁國勇提出濕市場禁售活家禽

他提到，1997年港大團隊成功推出了快速核酸測試，應對全球首次H5N1禽流感爆發，並在《刺針》上發表了相關論文。他指，當年提出濕市場不應容許販售活家禽，但由於影響商販的生計，結果首次感到生命受威脅。

2003年發現果子狸為沙士中間宿主 影響販售攤主生計

到2003年沙士，袁國勇團隊獲邀診治廣華醫院首批沙士患者，並於其中一名患者的肺組織中分離出了人類沙士冠狀病毒。他續指，團隊透過新的檢測方法，在深圳東門野生動物市場追蹤，發現果子狸為病毒的中間宿主；遂再次提出應及早關閉野生動物貿易來控制疫情。然而，由於建議影響不少果子狸養殖農民，以及市場攤主的生計，因此第二次感到生命受威脅。

袁國勇續指，沙士爆發兩年後，在中華菊頭蝠中發現了「類沙士蝙蝠冠狀病毒」，並指由於南方地區有食用野味的文化，認為此習慣就如計時炸彈，人類不應忽視來自動物或實驗室的沙士冠狀病毒，甚或其他新型病毒出現的可能性。於是自2004年，袁國勇與團隊專注於發現和監測動物和人類中的新型病毒，尤其是新型冠狀病毒。

新冠再提禁絕活動物濕市場販售 第三度收安全受威脅訊息

到了新冠爆發，袁國勇表示，如同1997年的H5N1禽流感、2003年的沙士，以及2013年的H7N9禽流感，人類又遭受到由動物跳到人類的新發傳染病侵襲。他憶述，野生動物市場再度被認為是新型冠狀病毒疫情早期之爆發源頭，疫情爆發清楚地表明，動物和市場監察的重要性。就此，他再次表示，必須禁絕活動物在濕市場販售，亦因此第三度收到安全受威脅的訊息。

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袁國勇表示，香港和內地過去的疫情顯示，大流行肆虐的日子必定重臨，雖然不知何時再來，但必須做好準備，否則將要付出巨大代價，數以百萬計的生命或因而喪生，經濟也會崩潰。