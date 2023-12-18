三隧分流｜運輸署長上周信誓旦旦「有信心」　今西隧竟用錯收費表

運輸署實施三隧分流「分段收費」，今日（18日）迎來首個上班日即「甩轆」，不少過海司機投訴「易通行」收錯錢，就連立法會議員張欣宇都指，上午行西隧時收費牌顯示52元，卻被收取60 元。張欣宇其後引述運輸署回覆指，當時西隧錯誤使用了舊版收費表，承認涉及人為錯誤。



運輸署上周三（13日）舉行記者會簡介「分段收費」，《香港01》曾在會上問到，政府如何確保系統正常運作，運輸署署長李頌恩「信誓旦旦」表示，署方已經完成多個測試，包括流量測試、更新收費表測試等，強調「因此有信心當日可順利推行」。惟最終事與願違。



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運輸署上周三舉行記者會，介紹本月17日（昨日）實施的三隧分流「分段收費」。鑑於最近政府每逢推出新電子系統都出事，《香港01》逐於記者會上追問署方，如何確保「分段收費」能夠順利運作不出事故。

「大家放心，並唔係有個全新系統要執行」

記者問：近期政府一些電腦系統屢見出故障，運輸署有否在事前進行多重測試，以及政府資訊科技總監辦公室有否參與？

運輸署署長李頌恩答：易通行設有後備系統，有需要時可以轉換，亦已經完成多個測試，包括流量測試、更新收費表測試等，所以有信心當日可順利推行。我哋亦試過將過往實際一段時間，80幾萬架次嘅車數，放喺新車費表，做過試驗都係準確。

李頌恩其後補充，易通行推出半年，相信駕駛者已熟習系統，又指過往紅隧實施「633」亦曾更新收費表，當時運作順利，強調已累積經驗，促市民放心。

所以大家放心，並唔係12月17號有個全新系統要執行，只不過運作半年嘅系統要更新個收費表。 運輸署署長李頌恩

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張欣宇上午行西隧 顯示52元卻收60元

三隧分流「分段收費」今日迎來首個上班日，立法會議員張欣宇在Facebook指出，今日陸續收到不少市民反映易通行收費出錯的情況，例如有貨車經西隧過海被收取85元，而非新劃一收費的 50 元。張欣宇亦身受其害，今早10時22分通過西隧時，隧道口顯示收費應為 52 元，但易通行仍然收取了 60 元。

他引述運輸署回覆指，確認西隧在今早大概 10 時至 11 時，錯誤使用了舊版收費表，導致當時通過西隧的車輛被收錯車費，事件涉及人為錯誤，會盡快安排退款，並與負責操作的承辦商嚴肅檢討操作流程。