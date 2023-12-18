三隧分流｜西隧收錯錢涉4700架次　運輸署長致歉　強調系統無問題

三隧分流第二階段的不同時段不同收費已實施，今日（18日）是實施後首個工作日，西隧今早出現人為錯誤，早上10時2分至11時4分錯用「633」收費，導致4,700架車輛被收多隧道費。運輸署署長李頌恩下午見記者就事件致歉，但未就事件鞠躬。她被問及上周信誓旦旦稱會運作暢順卻出現「甩轆」時，強調今次事件屬人為錯誤，並非系統有問題，並稱錯誤「係唔預期出現」，已責成承辦商嚴厲調查有關事件並提交報告，並視乎報告處理責任問題。



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西隧今早出現收多錢情況，運輸署署長李頌恩下午見記者等就事件代表署方及服務商致歉，但未有鞠躬。她表示，接獲承辦商匯報，早上10時2分至11時4分，在使用收費表時出現人手錯誤，誤設為舊的「633方案」，導致約4,700架次車輛被收到隧道費。

運輸署今日（18日）上午10至11時，指承辦商在西隧人手錯誤使用了三隧分流上階段的「633」收費表。（運輸署7月31日記者會資料）

她稱服務商已在11時4分後更正回復正常，並已聯絡當中約7成、即3,400名車主安排退款，其餘1,300名車主因尚未交隧道費，服務商已發出更新後的收費通知。

有車主反映早上9時許過西隧時，也被收錯隧道費。李頌恩解釋，據其了解早上9時許收錯車費情況，因相關車輛需要「影車牌」再用人手核對，由於人手需時，核對後已進入「10時2分至11時4分」的出錯時間，故受影響收錯車費，詳細情況會再跟進。

林先生今早7時26分過東隧時收費正常，但之後經西隧回九龍時則被多收費用。(林先生提供)

她又說，已責成服務商嚴厲調查有關事件並提交報告，會視乎報告內容處理責任問題，並指已提醒服務商要加強內部培訓及監管，也要求服務商嚴謹處理，例如做每個動作前是否有雙層及多層規管，「要睇邊方面有弱點再修正。」

被問及上星期記者會信誓旦旦稱「有順心運作順利」，惟分時段收費首個工作日即出現嚴重失誤，李頌恩回應時繼續為三隧分流及易通行收費系統護航，強調今日情況與系統無關，「今次係不幸、有同事人為失誤，系統見到運作係正常」。

▼12月18日 三隧分流分時段收費首個工作日紅隧九龍入口暢順▼



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收費系統理應會「自動跳錶」卻仍有人為失誤，李則稱是調查方向之一，重申「唔預期出現（該錯誤）」，必會嚴正調查事件。

運輸署首席運輸主任何均衡補充，今日接獲約100宗西隧收錯錢的查詢及投訴，重申服務商已為3,400名車主安排退款，而東隧及紅隧則無出現收錯錢的投訴。

▼8月2日 三隧分流首日 西隧早上交通情況▼

