非洲豬瘟｜流浮山再有豬場爆疫至少4豬陽性　全場2800隻豬須銷毀

漁農自然護理署今日（23日）公布，在一個元朗流浮山豬場，發現至少4個豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，將於下周起銷毀場內全部約2,800頭豬隻，並會在該豬場3公里內的另外兩個豬場採樣，進行非洲豬瘟病毒檢測，並暫時禁止相關豬場運出豬隻。



漁護署12月23日公布，元朗流浮山一持牌豬場從60頭豬中抽取樣本檢測，結果發現至少4頭豬隻對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。（資料圖片）

漁護署表示，署方人員昨日巡查流浮山一持牌豬場，從60頭豬隻中抽取樣本檢測，結果發現其中至少4頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應，故根據非洲豬瘟應變方案，即時禁止有關豬場運出任何豬隻，並安排在下周開始，銷毀場內全部約2,800頭豬隻。

當局亦已安排人員巡查有關豬場3公里內的兩個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，並暫時禁止相關豬場運出豬隻，直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署則指，暫無收到豬隻有異常情況的報告，當局正陸續巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

發言人強調，漁護署已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通報。

當局強調，個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。上水屠房及荃灣屠房自2019年6月起已實施「日日清」措施，即所有運到屠房的活豬會在24小時內屠宰，屠房內不同位置的豬欄每日均會清空，並進行徹底清潔消毒，進一步加強屠房生物保安及減少豬隻在屠房感染疾病的機會。