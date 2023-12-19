三隧分流｜方保僑料易通行偵測車輛貼問題　人手介入招西隧收錯錢

三隧實施不同時段不同收費的第二日（18日），西隧在上午有一小時涉及人為干預而錯誤收取舊收費表費用，令4,700架次車輛被收多隧道費。



《香港01》向運輸署查詢，易通行服務商在何種情況下需要人手處理系統等連串提問，署方僅回應，參看署理行政長官陳國基今早（19日）在行政會議前的說話，沒有補充。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，可能因偵測車輛貼出現問題，需要人手介入核對車輛照片時，用錯收費表。他指整個系統改動收費較為罕見，認為應要有二級認證批核，把關應要更加嚴謹。



▼12月18日 運輸署署長解釋西隧收錯隧道費▼



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料人手介入收費連環出錯

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，西隧用錯收費表可能源於個別事件，如系統無法偵測行經的「車輛貼」時，需要人手介入來標記行車照片中的車牌號碼，致收錯費用。他舉例指，如上午10時45分應收取30元隧道費，但有工作人員收錯費用，於是其他人員根據記錄上錯誤的收費去處理，一錯再錯，「呢一堆人就全部喺呢個時間，咁我見到嗰個表寫著60蚊咪60蚊囉，嗰個操作嘅同事唔會諗『究竟其實十點九應該唔係60蚊，應該係平咗喎』。」至於是這是有意還是無心之失，他指需留待警方調查。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

整個系統改收費為罕見 應有二級認證批核

被問及事故會否與系統使用舊收費表運作有關，方保僑不排除有此可能性，但首日三隧實施不同時段不同收費未發生錯誤，在第二日才發生，認為也要留待警方調查。他認為，事故並非由於系統出問題，又指易通行作為自動化系統，除非是個別例子，否則按道理不應有太多人手介入，認為整個系統改動價錢較罕見，「如果全個系統突然間要改價錢係好少可嘅，因為平時加價減價全部都要經過立法會批准，唔會無端端可以改。」

他指修改收費表需要由上級授權，二級認證，由兩個人確認改動，認為批核程序、保安措施不夠嚴謹，不過，他不排除已有上級授權，「兩個都睇唔到咁橋？定係唔係，我冇授權嘅，隨便邊個同事改都得？」他認為這方面的把關，應要更加嚴謹。