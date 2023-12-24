平安夜｜兩組圖揭聖誕燈飾無復常　金鐘尖東至少3商廈「燈熄」

今日（24日）是聖誕節前夕的平安夜，料數十萬市民晚上會外出慶祝，看聖誕燈飾是不少人「應節活動」。近日經過尖沙咀，總會聽到有人說今年的聖誕燈飾「唔好睇」，今年聖誕燈飾是否褪色？



記者比對2018年及今年港島北海岸大廈燈飾的相片，發現今年金鐘只餘中信大廈「獨當一面」，海富中心及遠東金融中心都沒有燈飾；尖東市政局百週年紀念花園原本有三座商廈（共四幢）有燈飾，新文華中心A座今年再度把外牆留空，「反射」東海商業中心的燈飾。



▼金鐘商廈聖誕燈飾2018 vs 2023▼



港島北約10商廈外牆有燈飾

經過2019年社會事件及三年新冠疫情，2023年香港「復常」，不過外國遊客未有立即回來，本港樓市股市下滑，大批市民北上消費，本地經濟不景氣，似乎也影響這個被喻為最有聖誕氣氛的東方城市。

記者昨晚（23日）9時前往尖東及海旁一帶觀看聖誕燈飾。對面岸的港島北近岸，目測到由銅鑼灣至上環大概只有十幢大廈外牆有燈飾，由東起依次為銅鑼灣信和廣場、新鴻基中心、海港中心、中信大廈、友邦金融中心、中國建設銀行大廈、滙豐銀行大廈、渣打銀行大廈、兩座信德中心。

中信大廈金鐘「獨當一面」 兩大廈不再有燈飾

對比2018年相片，金鐘變化明顯。當年在尖沙咀海旁可看到中信大廈、海富中心及遠東金融中心均有巨型聖誕燈飾，今年「三缺二」，只有中信大廈仍有聖誕燈飾，其他兩幢大廈淹沒在黑夜樓群中。

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尖東新文華中心A座「燈熄」 玻璃外牆反射另一商廈燈飾

尖東市政局百週年紀念花園也有商廈「失飾」。根據2018年相片，東海商業中心、新文華中心A座、南洋中心（兩幢）均有布置聖誕燈飾，是不少人觀看的必然地點。不過新文華中心A座至少2021年已不再參與，今年也沒有重新再置燈飾，漆黑的玻璃外牆，反射東海商業中心的燈飾。

▼尖東市政局百週年紀念花園商廈聖誕燈飾2018 vs 2023▼



尖東東海商業中今年的聖誕燈飾採用聖誕老人送禮物給一對小朋友，不過過往主題曾有較接近社會時事，如2018年便以當年10月通車的港珠澳大橋為藍本設計。

九龍香格里拉酒店巨型聖誕老人裝飾取代燈飾

尖東九龍香格里拉酒店2021年聖誕節，外牆以紅色光管，砌出心型圖案燈飾，料港島北也可看到。今年外牆則沒有燈飾，改為放置兩個聖誕老人，不過反而吸引不少人打卡放上網。

至於每年最「貼地」的尖沙咀海港城巨型聖誕裝置，今年如常擺放供市民打卡。半島酒店每年聖誕節都會掛着一些應節燈飾，今年比2018年似乎更有睇頭，並加了名牌元素。

「燈飾大王」：疫情期間不少大廈增加燈飾預算

素有「燈飾大王」之稱的順時國際發展有限公司創辦人及總裁黃劍山接受《香港01》訪問時說，聖誕節最緊要繽紛，燈飾預算即使在疫情也會有增加，「其實沙士、新冠都冇影響，經濟愈唔好愈要谷，經濟愈好就更加谷」，疫情期間不少大廈燈飾預算上，多少也增加數個百分比，「每年都會加幾%，可能今年少啲、出年又多啲咁。」

他舉例稱，今年信和集團特別邀請英國一名設計師，在其尖沙咀中心及帝國中心設計創作聖誕燈飾，並由其團隊負責製作，故投放成本也較去年有所增加：「每年idea唔同，今年idea要多少少（預算），就會多少少。」

至於今年訂單是否也有所增加？黃劍山則笑指，其團隊有固定班子，「人手啱啱夠」，工作量幾乎已飽和，難再接大規模的訂單。

提到近年聖誕燈飾最大變化，黃竟指是「看燈飾的人」，他指以往市民觀看燈飾雖然也會拍照，但現在的人卻是「為打卡而打卡」，喜歡打卡後放上社交平台分享，「嚟到手機影相，影完即刻走。」