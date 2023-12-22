冬至｜市民疫後首回港做冬豪花$8000　雞檔卻嘆生意差︰個個北上

全面放寬防疫措施的首個冬至（22日），不少港人會選擇北上或外遊，九龍城街市雞檔檔販玲姐形容，今個冬至較去年冬更淡靜，認為與顧客離港有關，「個個走去深圳玩呀食嘢。」不過，也有市民疫情期間在內地，今年是回港後首次做冬，便豪花8,000元，其中盆菜便佔當中一半金額。



▼12月22日 九龍城街市買菜做冬至▼



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九龍城街市雞販玲姐︰個個去深圳玩、搭飛機周圍去

去年冬至「口罩令」仍未解除，中港兩地尚未恢復開關，當時雖然小部份港人到日本旅遊，但在疫情的陰霾，普遍仍留家過節。九龍城街市今早相比疫情時期不算熱鬧，人流主要集中在2樓肥牛店及火鍋店，或是出入口附近的攤檔。

「𠵱家個個出去食嘢，搭飛機去旅行，真係放寬咗好多，真係唔同晒。」雞販玲姐表示過去3年港人無法外遊，只能留港消費，相反今年則可選擇外出做節或旅遊，甚至熟客亦向她表示酒樓的訂枱已爆滿，加上近日天氣寒冷，各種因素以致街市淡靜。

個個走去深圳玩呀食嘢，真係唔同晒。個個都搭飛機周圍去，真係呀，我聽啲熟客個個都咁講。好正常，三年冇出去，成日屋企煮囉，𠵱家放寬咗乜都可以出去。 九龍城街市雞販玲姐

有市民做冬人均消費$1000 盆菜花掉$4000

至於價格方面，玲姐表示大時大節起價實屬正常，例如新鮮雞相比平日略貴，視乎重量每隻售250元起；冰鮮雞則沒有起價，每隻約65元。問到會否擔心滯銷，她表示由於已預料人流不多，因此已減少入貨量，「所以我哋唔敢入咁多。」

雖然街市生意慘淡，不過部份市民仍樂意消費。姜先生過去3年在深圳「避疫」，今年為疫後首次在香港做冬。他發現本港街市的物價較過去上漲一成，但他認為香港的租金及工資等成本較高，物價水平高於內地相當合理，「香港普遍貴，但我哋都要支持。」

姜先生便花7,000至8,000元預備今晚的8人冬至大餐，即人均約1,000元。其中「豪華盆菜」便佔當中的4,000元，其他餸菜亦有蒸魚及蒸雞等。問到為何敢花大錢做冬，他笑說「一年一次嘛。」

自製做冬飯較去年平$53 菜芯跌幅最多逾四成

翻查去年九龍城街市冬至的價格，若自製一餐有肉有菜有海鮮的做冬飯，共需506元。惟今年食材售價的跌幅顯著，尤其是海蝦、豬肉及菜芯，每斤分別只售96元、70元及24元，跌幅達36%、22.2%及41.7%。僅活雞明顯加價，售250元較去年貴30元，加幅達13.6%。

換言之，今年冬至買齊五種食材只需453元，相比去年便宜53元，跌達達10.5%。參考價如下圖︰

▼12月22日 嚴冬下九龍城牛肉店大排長龍▼

