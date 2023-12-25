聖誕市道｜荔枝角商場商戶指外遊潮失顧客　客滿餐廳料生意額仍跌

不少港人聖誕期間外遊或北上深圳消費，本地零售及飲食業丁財兩不旺。今日（25日）為聖誕節，位於荔枝角的D2 Place商場，今日人流較少，記者於下午6時到場觀看，發現不少餐廳都有大量空席。有客滿餐廳預計，生意比平日上升兩成，主要因加價與延長營業時間，所以整體仍然比上年同期下跌。



場內唯一爆滿 餐廳經理：料生意比平日增兩成

D2 Place內的金鳳大餐廳，是場內唯一一家爆滿的餐廳，餐廳設有338元的聖誕大餐，也提供不同的聖誕餐單。經理杜先生指，餐廳不設訂座，所以客人只能到場排隊入座，而從晚上6時起，餐廳已經滿座。

他認為今日生意理想，預料連同昨天（24日）平安夜，生意額會比平時多兩成。惟他同時補充指，由於食物價格有加幅，加上上年同期「旅行未放寬得晒」，人人都留港消費；所以今年就算生意有增幅，但實際上可能只是受營業時間延長與加價而影響，反而很明顯看到港人假期外遊及北上，令生意無顯著增加。

在金鳳滿座的同時，記者分別走到D2 Place的一、二期，發現許多餐廳仍有許多空位；有餐廳負責人不願接受訪問，只表示「不予置評」。

市集攤販感人流受外遊影響 籲政府多宣傳推廣本土手作

D2 Place今年亦一如往年，在場內舉辦聖誕市集，而販賣手作寵物用品的檔主林先生就指，往年會在荃灣南豐紗廠擺攤，但今年經考慮後，認為這裡人流較有保證，故選擇於此擺攤。不過他坦言，雖然今年也有新客人，但人流相較上年更差，他指「每日幾廿萬人離開香港」，願意消費的人自然更少，節日氣氛也更差。

林先生又提到，市集一向以本地人為主，但若然政府希望有更多旅客訪港，政府或可於機場或遊客區為本土市集宣傳，為旅客增加深度遊的選擇。

至於首次於D2 Place擺攤的手作羊毛氈公仔檔主Sunnice與馬卡龍檔主Koey，認為今年聖誕市集氣氛不俗，人流亦比商場更多，不過由於她們主要販售訂做款式，故每天只有少量現貨，銷情則算是不錯。

留港情侶：聖誕氣氛比上年好 無地方想去選擇留港

今個聖誕選擇留港的李先生和馮小姐表示，雖然知道通關後，有大批港人離港外遊，但二人暫時未有心水地點，故一起在港應節。他們途經荔枝角而到聖誕市集參觀，覺得今年在疫情消退後，節日氣氛更好，更笑言天氣比上年凍也有影響；不過二人就認為市集不算太有特色。

首次留港的李先生和馮小姐表示，雖然知道通關後有大批港人離港外遊，但二人暫時未有心水地點，故一起在港應節。（郭梓謙攝）

至於不願出鏡的Peter與Rita就指，往年都有到市集閒逛的習慣，然而今年的市集換了一批裝飾，「已經可以當做另一個節日。」他們又對比上年人流，指上年聖誕人流更為集中，今年反而處處有活動，令人流變得更少；而在攤檔款式上，他們就認為對比去年甚至有人擺賣手工模型，今年反而變得一式一樣，因而認為市集欠缺特色，比過去更差。