電動車｜2027年20萬充電停車位　政府車場周四至明年中起收充電費

環境及生態局局長謝展寰今日（26日）發表網誌，表示香港電動私家車的增速位於世界前列，並指現時已有逾三萬個私人樓宇停車位落成及備有充電設施，加上政府投放35億元協助約700個現有私人屋苑停車場加裝充電設施，相信可提供充足充電設施。

他又表示，政府停車場的電動車充電服務將實施市場化，本月底先在兩個停車收充電費，預期明年中完成74個政府停車場市場化。另外，及會在明年招標試行油站轉充電站。



2023年首10個月新登記私家車約三分之二是電動車。（謝展寰網誌圖片）

三分二新登記私家車為電動車

環境及生態局局長謝展寰今日發表網誌，表示在今月初出席在迪拜舉行的氣候變化大會，介紹香港未來減碳策略，包括綠色運輸。他指在2017年香港的電動私家車佔新登記私家車的比率約9%，而在今年首10個月，香港新登記電動私家車的數目為22,970輛，佔所有新登記私家車總數 (35,731輛) 約64.3%，即約三分之二的新登記私家車是電動車，並形容這個增速在「世界前列」。

逾三萬私樓停車位落成備充電設施

對於有人擔心電動車充電設施不足而不敢買電動私家車，他則表示政府有電動車充電設施計劃。例如其一政策方向是電動私家車車主盡量可在居所、工作地點或經常到訪停泊的地方為車輛充電。他指政府曾2011年發出指引，鼓勵新建私人樓宇停車位配備充電基礎設施，現時已批出了超過78,000個相關停車位，其中逾30,800個停車位已落成，並備有電動車充電基礎設施。他表示：「未來所有新建樓宇的停車位，充電基礎設施將會是標準設備。」

謝展寰表示，有信心在2027年年中前將公共和私人充電停車位的總數提升至施政報告中約20萬個的目標，「幫助還在猶豫的朋友決定轉用電動車，既成為科技先鋒的一員，更為香港的綠色低碳轉型出一分力。」

政府在2020年10月推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助合資格的現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。（謝展寰網誌圖片）

35億資助為700停車場加裝充電設施

針對私人樓宇停車位，政府在2020年10月推出20億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，資助合資格的現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施，其後再向資助計劃額外注資 15億元。謝展寰指，按現時收到的申請，涉及資助金額已接近35億元撥款的上限，資助計劃將於12月31日停止接受申請。他預計，整個計劃於2027至28年度完成後可協助約700個現有私人屋苑停車場，約共140,000個現有停車位加裝充電基礎設施。

另外，現時全港共有超過7,000個公共充電設施，分布於政府停車場及私營機構停車場，例如由地產發展商等營運的停車場。《2022年施政報告》訂下目標在未來三年為額外7,000個政府建築物停車位提供充電設施。謝展寰指，現時建築或規劃中的政府建築物，在技術可行及不影響工程進度的條件下亦會盡量提供電動車充電設施。

謝展寰表示有信心在2027年年中前將公共和私人充電停車位的總數提升至《施政報告》中約20萬個的目標。（資料圖片/盧翊銘攝）

電動車充電服務市場化 政府停車場明年完成收費

他續指，政府將於本月底開始逐步將政府停車場的電動車充電服務市場化，交由市場營運，並收取充電費，遵循用者自付的原則。例如，葵芳停車場及堅尼地城停車場將率先分別於12月28日及12月29日晚上起收取充電服務費用。在市場化原則下，政府停車場的電動車充電收費，會由中標營運商參考同區電動車中速充電服務當時的收費水平而訂定。餘下位於72個政府停車場逾1,400個中速充電器亦會逐步實施充電收費，預計有關充電服務市場化計劃將於2024年年中完成。

鼓勵現有油站加裝充電設施

他又表示，目前已有不同機構宣布計劃為旗下的停車場提供電動車公共充電站，例如領展、房委會和其他商業機構等。他預計這些停車場提供的充電設施在未來數年將達到約20 ,000個甚至更多，而政府會計劃明年開始招標試行把油站轉充電站和鼓勵部分現有油站加裝充電設施。