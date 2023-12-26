聖誕放假無開門　綠在區區門外堆滿廢膠、鋁罐　職員要銷假清理

聖誕假期今天來到尾聲，一般打工仔或許已經準備收拾心情上班；而環保署轄下的回收站「綠在區區」，雖已表明25、26日期間休息，但或因宣傳不足，不少市民仍無理會繼續前往，有回收站外堆滿回收物，職員更加要銷假善後。



記者今午（26日）到「綠在元朗墟」觀察，發現該回收站門外堆滿廢膠、鋁罐等回收物。有不願上鏡的職員就透露，本身今天是假期，但收到公司指示，得悉回收站外有大量回收物需要回收，因此需銷假到回收站善後。

翻查「綠在區區」的各個Facebook專頁，其實每個專頁都有帖文列明12月提早停止服務與休息的日子，當中就包括冬至、聖誕以至除夕等，但實際上不同地區的帖文，未獲太多關注，往往只有數個讚好。

早午兩更輪住清

該職員指，今天已經分為早午兩更清理堆積在外的廢料，但附近居民仍如常去到回收站；為免他們白行一趟，職員只好繼續提供回收膠袋供他們回收，同時繼續收拾廢料。

市民：以為年中無休 宣傳太少

傍晚時分，仍然有零星市民來到站外打算來回收廢料，其中馮先生稱，本來不知道回收站會休息，也未有留意「綠在元朗墟」的Facebook專頁，所以一直以為這類回收機構都是「年中無休」，故只能拜托職員先將廢料置於回收站。

而同樣前來回收廢料的吳女士則向記者透露，由於工作關係，自己本身只會一星期來一次，而自己更沒有瀏覽社交平台的習慣，故今日來到方知回收站休息；她又質疑，為何要將休假公告擺放於回收站入，對此感到不便，希望下次有關部門可以預早通知，免得麻煩前線員工和市民。