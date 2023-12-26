港人韶關公路車禍死傷者為親人　港人妻子死亡　丈夫及胞妹受傷

三名港人昨日(25日)聖誕節在廣東韶關北面樂昌市乘坐由內地人駕駛的私家車時，發生致命交通意外，他們正跟另外兩名內地人，坐內地私家車沿京港澳高速韶關北段北上到湖南，途中跟其他車相撞。據了解，五人均相識，車上一名港人女子死亡，其丈夫和胞妹受傷，司機為同行其中一名內地友人。



京港澳高速韶關北段本月16日下午1時因寒潮雨霧實施管制，至本周一聖誕節（25日）下午1時才解封。（中新網圖片）

近日寒潮南下，據內地中新網報道，上周六（23日）梅州、韶關、清遠等地最低氣溫不高於攝氏0度，多地出現冰掛、霧凇等景觀。廣東省積極防範低溫天氣對交通，受寒潮雨霧天氣影響，韶關交警高速一大隊於12月16日下午1時對京港澳高速大橋至梅花路段實施了交通管制措施，至近日廣東天氣回暖，確認目前京港澳高速韶關北段具備安全通行條件，於12月25日下午1時解除交通管制措施，恢復雙向正常通行，梅花、大橋收費站恢覆雙向出入。

港府駐粵經濟貿易辦事處今日（26日）下午2時半公布，昨晚獲悉該宗涉及港人的致命交通意外。死者和兩名傷者均為港人乘客，意外發生時乘坐一輛內地車牌私家車。兩名傷者在樂昌市第二人民醫院救治。

駐粵辦得悉事件後，隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助，入境處會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。