陳奕迅(Eason)早前在澳門演唱會上以廣東話與現場觀眾互動時,台下突然有觀眾大嗌「講國語」,令他即時變臉,他先是以泰文回應,之後再以英文講道:「I love speaking whatever the way a language I want. (我喜歡用我想要的方式或語言說話。)」引來台下觀眾呼聲一片!隨後陳奕迅解釋了一番後,講道:「其實你聽唔明咪算囉!」直言不滿對方以命令式語氣要求他講國語,而「講國語」風波更掀起網民熱議。不過原來亦曾有香港藝人開騷時被要求講廣東話,早前張衛健到廣東韶關出席群星演唱會時,就被台下觀眾要求講粵語!

張衛健在台上用國語問道:「想我講粵語還是普通話?」台下觀眾隨即高呼:「粵語!」張衛健又問道:「想我講國語的給我掌聲聽聽。」結果台下無人鼓掌,並大嗌「廣東話」,之後他又用廣東話講道:「想我講廣東話嘅畀我一啲歡呼聲聽下!」台下觀眾即時歡呼,而張衛健亦會心微笑:「知喇知喇。」其後張衛健就全程以廣東話同粉絲互動,而現場觀眾同樣都以廣東話回答,氣氛非常熱烈!

