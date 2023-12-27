回鄉證｜過期證續證「死線」不足一周　市民搭尾班車最多等1小時

撰文：郭梓謙
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【通關內地/回鄉卡辦公時間/回鄉證過期/回鄉證相片/中旅社回鄉證預約】「過期」回鄉證有效期延長措施將於今年12月31日到期，距離「死線」尚餘不足一星期。記者今日（27日）上午到位於旺角洗衣街的中旅社視察，發現不少市民正輪候辦理回鄉證，最長要輪候逾一小時。也有家長帶小朋友提早續證，準備於農曆新年期間回鄉。

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內地出入境管理局曾在今年4月，宣布因應疫情關係，將2020年至今年12月30日到期的回鄉證延長至本月31日到期；而今日（27日）是聖誕假期後首個工作天，記者今早到位於旺角洗衣街的中旅社觀察，發現現場有不少市民正輪候辦理回鄉證，雖然不至爆滿。有人因為延長期限即將屆滿而來續證，也有人等了一小時多。

延長措施年底到期　探親港人：僅因家庭需要續證

今早來到續證的姚先生指，自己的證件受延長措施因而在年底31日到期，故前來辦理續證。他指，知道不少港人最近有北上習慣，但自己就沒有特別取向，辦理回鄉證僅因家庭需要，預計下月會回鄉探親。

顯示屏顯示出今早的籌號，有網上申請續證的市民認為，自己從11時等到11時30分，但仍算可以接受。（歐嘉樂攝）

有市民帶小朋友續證：年尾人流較多

帶同女兒來到辦理續證的劉太表示，早前於網上預約了今天早上續證，平時會與家人北上，主要到廣州、汕尾一帶探親順便遊玩。不過由於女兒的回鄉證將於1月到期，所以就未有趁著聖誕假期回鄉。

劉太又提到，對比今年年初可以很快完成辦理，今日人流較多，自己要由11時等到11時30分，但仍算可以接受。

市民鍾女士的姪孫。她今日帶姪孫來續證，指今早10時30分左右來到取籌；二人暫定在下年農曆新年期間回鄉，所以率先續證以免屆時到期。（歐嘉樂攝）

另一位帶姪孫來續證的鍾女士就指，今早10時30分左右來到取籌；她也暫定在下年農曆新年期間，帶同姪孫回鄉，所以先為姪孫準備回鄉證，以免屆時到期；而自己的證件則要到2025才會到期。

她又向記者透露，通關後都有北上深圳，次數已經多不勝數，不過最初主要是處理銀行戶口的投資項目；而最近才真正北上消費，但往往是「點對點」形式到不同地方用膳，而非北上玩樂。

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