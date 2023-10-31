回鄉證｜伯伯趁12.31死線前辦續證　多得「過期證」見證曾孫婚宴

【通關內地/回鄉卡辦公時間/回鄉證過期/回鄉證相片/中旅社回鄉證預約】 國家移民管理局今年5月8日延長「過期」回鄉證有效期至今年12月31日，如今距離「死線」僅剩兩個月，不少市民趕忙辦理續證手續。有伯伯稱多得「過期證」，才得以趕赴內地見證曾孫婚宴，「鄉下請飲酒啊，要返去，為親人。」



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黃伯今日（31日）到香港中旅證件服務九龍東中心辦理續證手續。他稱10日前曾返大陸參與曾孫的婚宴，「鄉下請飲酒啊，要返去，為親人。」他又指過關時，有關口人員曾提醒他要及早辦理續證，「你要攞啦，下次唔攞唔得啦。」

他表示，是次北上前曾到該中心嘗試辦理續證，但因他不熟悉網上申請，加上申請資料不全，未能成功預約。黃伯表示其後預約續證成功，不過礙於身體不適而取消，故重新預約於今日到中心辦理續證手續。不過他稱，今次續證後並無具體北上打算，只是以備不時之需。

並非常居香港、從溫哥華返港的潘先生稱，回鄉證已過期一至兩年，因以往回內地需要使用護照、簽證而感到不方便，故今早到中心辦理續證，方便由香港返內地旅遊。

帶女兒到中心辦理續證的黃小姐表示，女兒的回鄉證將於11月尾到期，擔心再不續證，日後未必有時間，故趁女兒放假來辦理手續。她指昨晚預約成功，本來想到旺角的辦證中心，但預約額滿，故選擇到此中心辦理。續證後。她稱主要帶女兒到鄉下湖南探親及旅遊。

回鄉證於12月到期的盧小姐表示，9月在網上預約辦理續證手續，今早到中心取回鄉證的。她指，辦證後希望與於上個月續證的兩個孫兒，一起到內地旅遊數日。