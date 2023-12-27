新冠變異株JN.1｜盧寵茂稱聖誕急降溫　料下月個案增　籲接種疫苗

世界衛生組織於上周二（19日）宣布，將新冠病毒變異株JN.1列為「需關注」，醫務衞生局局長盧寵茂今日（27日）出席公開活動回應指，目前病毒活躍性低，不過隨聖誕假期間香港氣溫急速下跌，估計明年1月個案會有所增加，政府會密切監視事件，以免造成嚴重醫療負擔。



盧寵茂指，政府正密切關注新冠病毒變異株情況，亦通過污水檢測，以及區內醫院不同個案了解情況。他表示，目前病毒於污水活躍性處於比較低水平；每百位上呼吸道感染病人樣本當中，僅有不足5%為新冠病毒。

他續指，隨聖誕假氣溫急速下跌，估計明年1月個案會有所增加。他稱，雖然暫未有資料顯示JN.1較以往變異病毒株的致病率、致死率高，但仍會密切關注事件，確保疫情不會對醫療系統造成嚴重影響，呼籲高危群組接種新冠加強針。

假期急症室個案大增

盧寵茂表示，衛生署、衛生防護中心、醫管局已於聖誕假前都做好準備，呼籲市民接種流感新冠疫苗及照顧個人衞生；醫管局亦做好應急機制。他表示，急症室個案由假期初一日約4,300單，上升至假期尾一日約5,600宗；內科入院人數都由約800宗，增至超過1,000人。內科病床及兒科病房使用率分別為103%及89%。

不過，他指出在各方配合下，目前醫療服務運作大致正常，並無嚴重問題，並強調在有效機制下做好分流管理，緊急及次緊急個案並不會受流感、輕症影響。他呼籲第五類非緊急或輕症人士避免到急症室，以免影響人力資源分配不足。

港人韶關遇交通意外 若有需要港府會提供支援

對於3名港人聖誕節在廣東韶關遇到交通意外。盧寵茂回應稱，當地醫護人員最了解傷者情况，認為現階段應交由當地緊急醫治，若有需要港府會提供支援。