米埔綠翅鴨屍體對H5禽流感病毒呈陽性反應　漁護署作進一步測試

漁護署今日（11日）表示，一隻在米埔自然護理區撿走的綠翅鴨屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試。該隻雀鳥屍體日前在護理區撿走。



綠翅鴨是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。漁護署表示，護理區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施。護理區入口設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。此外，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

署方指，發現雀屍地點的3公里範圍內沒有雞場，漁護署會提醒家禽農戶加強預防禽流感及生物安全措施。除家禽農戶外，漁護署亦會提醒雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

漁護署發言人表示，該署會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感。漁護署亦會繼續密切監察野生禽鳥。有關預防禽流感的健康提示，可瀏覽漁護署網站內的「禽流感衞生資訊」。