10人光顧上環Bonheur餐廳生蠔後腹瀉　衞生防護中心調查食物中毒

衞生署衞生防護中心今日（13日）正調查一宗懷疑食物中毒個案，涉及4男6女，於本月9日（上周六）於上環文咸東街Bonheur餐廳晚膳，懷疑進食生蠔後於33至50小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵，半數人向私家診所求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。



防護中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。



+ 2

衞生防護中心表示，10人個案涉及4男6女，年齡介乎25至44歲。他們於上周六（9日）於上環文咸東街22-26號柏廷坊6樓的Bonheur餐廳晚膳，約33至50小時後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐及發燒等病徵。

當中5名受影響人士已求醫，毋須入院。全部病人情況穩定。衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食共同食物，涉及的食物為生蠔，個案可能由諾如病毒引致，中心正安排病人收集糞便樣本作檢測，以確定病源。衞生防護中心調查仍在進行中。

食環署食安中心人員已到該食肆視察，初步調查發現導致食物中毒的原因包括未經烹煮的食物受污染。

衞生署表示，要預防經由食物傳播的疾病，市民應經常保持個人、食物及環境衞生。在外進食時，應注意以下要點：

光顧可靠及有牌照的食肆；

避免進食生的海產；

小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔；

預先煮熟或吃剩的食物在食用前應妥善貯存和翻熱；

進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食；

在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物；

使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物；

不要光顧無牌食物檔；

飲用經煮沸的水；

不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及

進食前及如廁後要洗手。