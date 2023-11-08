床蝨肆虐｜政府四招防社區「入蝨」　食環今起機場派單張加強宣傳

床蝨問題在多國爆發，港人熱門旅遊地點之一的韓國近日也淪陷，一時之間不少人擔心引「蝨」入室。食物環境衞生署今晚（8日）表示，因應近期床蝨問題，已聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，並已正推展四項「防蝨措施」，包括今起在機場向旅客派宣傳單張，相關政府部門稍後亦會聯同機管局到機場實地視察，就防治臭蟲提供技術意見等。



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食環署表示，床蝨正名臭蟲，為盡量減低床蝨由海外傳入本港社區的機會，署方今日聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，並已展開四項工作：

1、食環署今起開始在機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張；

2、食環署已聯同衞生署衞生防護中心港口衞生科提醒航空公司和機場管理局留意飛機及機場的環境衞生；

3、相關政府部門稍後會聯同機管局到機場實地視察，就防治臭蟲提供技術意見；

4、食環署署長楊碧筠今日與酒店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。



政府發言人表示，資料顯示臭蟲不會傳播疾病，惟人類被叮咬後或會出現皮膚敏感及痕癢，感到不舒服，因此政府快速採取行動，盡量減低臭蟲由海外傳入本港社區的機會。有關工作需要市民及相關業界積極配合，政府會加強宣傳教育和與業界溝通，為各界提供資訊，一同防治臭蟲。

提醒市民外遊返港後仔細檢查行李是否有臭蟲

發言人指出，臭蟲通常在人類睡眠的地方附近棲息，例如床墊、地毯和護壁板下、床架內、牆紙後方及牆壁和家具縫隙。要有效防治臭蟲，應循保持家居整潔著手，包括定期清潔處所和吸塵、以熱水徹底清洗被褥和衣服、避免使用二手家具、盡快更換剝落的牆紙、填塞牆壁和地面之隙縫。

發言人提醒，市民在外遊時應特別留意當地酒店房間或公共場所是否有臭蟲問題，返港回家後應仔細檢查行李是否有臭蟲存在，並在有需要時以熱水（攝氏60度）洗滌衣物，以避免把臭蟲帶回家中。

食環署今起開始在機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張。(資料圖片/陳葦慈攝）

機場快綫及高鐵座位採用絨面 港鐵：定期進行滅蟲工作

現時港鐵機場快綫及高鐵座位均採用絨面或織品，港鐵早前回覆查詢稱，機場快綫列車及高鐵列車(港鐵動感號)每晚返回車廠後均會進行全面清潔，亦會定期進行滅蟲工作，以確保乘車環境衛生舒適。

港鐵稱，有一套既定的程序按時進行清潔工作，會繼續密切留意近日各地出現的床蝨問題，加強檢查車站及列車車廂，並按需要加強清潔及防治蟲蝨等措施。