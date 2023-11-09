床蝨韓國｜香港酒店業關注爆發　徐英偉冀做好預防加強源頭堵截

床蝨危機引起關注，港人熱門旅遊地點之一韓國也有爆發。酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今日（9日）表示，酒店旅客輸入床蝨個案一直都有，據相關資料，除了近期較多提及的英國、法國及韓國，亦有新加坡及馬來西亞的旅客個案，但徐英偉強調香港酒店衞生情況佳，床蝨問題絕不嚴重。



徐英偉稱，周三（8日）與政府有關部門交流意見，業界會加強房間清潔，若發現有床蝨會有相關指引處理，由於訪港旅客有機會將床蝨帶入境，他期望各公共交通營運商及航空公司合作，從源頭堵截，當局亦須加強與海外衞生部門聯繫，確保訊息透明，一旦發現爆發應及早通知市民，且加強公眾教育。



▼11月8日 九龍城劏房戶馬小姐展示蝨患▼



+ 5

食物環境衞生署周三晚公布，因應近期床蝨問題，已聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，並已正推展四項「防蝨措施」，包括在機場向旅客派宣傳單張，相關政府部門稍後亦會聯同機管局到機場實地視察，就防治臭蟲提供技術意見等。

食環署表示，床蝨正名臭蟲，為盡量減低床蝨由海外傳入本港社區的機會，署方今日聯同相關政府部門及機構在各層面加強宣傳教育工作，並已展開四項工作：

1、食環署今起開始在機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張；

2、食環署已聯同衞生署衞生防護中心港口衞生科提醒航空公司和機場管理局留意飛機及機場的環境衞生；

3、相關政府部門稍後會聯同機管局到機場實地視察，就防治臭蟲提供技術意見；

4、食環署署長楊碧筠今日與酒店業界代表會面，向他們提供防治臭蟲的建議，並就各防治措施和相關事項交換意見。



期望公共交通營運商及航空公司合作 從源頭堵截輸入個案

徐英偉今日在電台節目稱，酒店業對應對床蝨問題有一定經驗，周三與政府會面時，當局亦有向業界「取經」，業界向當局稱要特別要留意交通工具及航空情況，期望各公共交通營運商及航空公司合作，從源頭堵截。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉11月9日表示，香港酒店衞生情況佳，床蝨問題絕不嚴重。（資料圖片）

新加坡及馬來西亞等東南亞國家亦有個案

徐英偉提到，旅客除了要注意行李箱有機會藏床蝨，旅客亦要注意背囊是否藏床蝨，而酒店業反映，床蝨個案一直都有，據相關資料，除了近期較多提及的英國、法國及韓國，其他歐洲國家輸入個案亦高，新加坡及馬來西亞等東南亞國家亦有個案，但徐英偉強調香港酒店衞生情況佳，床蝨問題絕不嚴重，業界如遇房間有床蝨，會以杜蟲藥盡快消滅，且會以高溫消毒床單。

食環署今起開始在機場加強對外遊市民和入境旅客的宣傳教育，向他們派發宣傳單張。(資料圖片/陳葦慈攝）

機場快綫及高鐵座位採用絨面 港鐵：定期進行滅蟲工作

現時港鐵機場快綫及高鐵座位均採用絨面或織品，港鐵早前回覆查詢稱，機場快綫列車及高鐵列車(港鐵動感號)每晚返回車廠後均會進行全面清潔，亦會定期進行滅蟲工作，以確保乘車環境衛生舒適。

港鐵稱，有一套既定的程序按時進行清潔工作，會繼續密切留意近日各地出現的床蝨問題，加強檢查車站及列車車廂，並按需要加強清潔及防治蟲蝨等措施。

▼11月8日 食環署教防治床蝨10招▼

