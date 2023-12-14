C919訪港｜飛行展示攝影比賽　得獎者可獲機管局送出機票

國家自主研製的C919及ARJ21飛機首次到訪香港，亦是C919飛機首次出訪中國內地以外的城市，本周六（16日）將於維多利亞港上空進行飛行演示。特區政府與機場管理局合辦攝影比賽，誠邀市民用鏡頭捕捉C919翺翔香港上空時的身影，以相片分享C919訪港這個重要時刻，得獎者可獲由機場管理局贊助送出的指定航點來回機票。



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冠、亞、季軍每人可獲兩張從香港出發，及指定長途航點的經濟客艙來回機票。另設50名優異獎， 每人可獲得兩張從香港出發，及指定短途航點的經濟客艙來回機票。

比賽時間從16日起，截止日期為12月29日。參賽者可於16日起，透過網上平台填寫報名表格及提交相片。得獎名單會於明年1月於比賽網站公布，得獎者將獲專人通知。

評審準則包括：與比賽主題的關聯性、拍攝技巧及構圖、創意及演繹。參賽者於參加比賽時必須年滿18歲。提交的相片應為JPEG格式，檔案大小為1MB至10MB，相片解像度應最少為600萬像素。每人只可參加比賽一次，可提交最多3張相片。

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預定飛越維港上空兩次 市民可夾岸觀賞

根據民航處資料，C919飛機預計於16日上午10時30分由香港國際機場起飛，實際離場路線將取決於風向及當時的跑道運作模式。C919飛機將自西至東進入並飛越維多利亞港上空兩次，飛行高度分別為1,500呎及1,000呎。

市民可在維多利亞港兩旁，例如尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等地方，觀賞到C919飛機的風采。