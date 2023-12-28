有議員倡禮貌運動　黃傑龍稱香港不走熱情路線：不改善質素會淘汰

禮貌運動｜香港服務業質素近日成為討論焦點，有議員倡禮貌運動以提升本地服務水平。香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍今日（28日）表示，香港不是走熱情路線，但「唔等於無禮貌」，又稱行業亦一直都有提升服務質素，若業內有個別人士不願改善質素，自然會被市場淘汰。



香港優質旅遊服務協會主席黃傑龍表示，香港從來不是走熱情路線，但「唔等於冇禮貌」。(資料圖片)

黃傑龍指出，若要發起禮貌運動必須從長計議，並且要小心，否則就如自我認證、貼告示一樣，公告予所有人知悉，香港是一個沒有禮貌的地方。

黃傑龍：香港一直以效率高為要

不過，他亦提到每個地區都有基本文化，香港一直都是以效率高為要，而非熱情，這並不等同沒有禮貌。他表示，這並非指不需要提升香港服務質素，若業內有商戶未能改善價值、質素，自然會被市場淘汰，故行業繼續推動行業質素同時，亦需有業主的配合；同時亦不能「一竹篙」稱所有服務行業質素差，行內都有人願意做好。

聖誕巿道較預期好

黃傑龍指，巿民消費力疲弱，惟未至於太悲觀，比想像中好，當中聖誕三日假期的巿況顯然有較平時星期六、日好，但由26號起巿況就突然變得淡靜，可見香港人消費力有限，寧願儲錢。他認為，行業歸根究底都要有價值、夠抵、肯改善服務，才會有人願意消費。