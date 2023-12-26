聖誕節｜節日零售表現一般　議員倡提升服務質素吸客：畀多啲笑容

疫後首個聖誕，不少香港市民外遊令香港人流變少，批發及零售界立法會議員邵家輝今日（26日）表示，本地零售的表現一般，部分行業例如珠寶業界的表現不似預期，連鎖店在提供優惠下方錄得雙位數的增長。他指，今年機票供應未復常，外國遊客較往年聖誕減少，亦是市道差的原因。



他提到，各行業人手不足，服務業的予人態度差的感覺，呼籲業界致力提升服務質素，「畀多啲笑容」，以吸引旅客來港。



▼12月24日 市民平安夜尖沙咀迎聖誕▼



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珠寶店生意增長比預期少 市民喜好優惠產品

批發及零售界立法會議員邵家輝指，本地零售表現一般，聖誕期間珠寶店生意與去年相若，約有一成增長，但業界原本預計會有雙位數增長。有化妝品連鎖店推出不同優惠，因此生意額達雙位數的增幅，業界已預計到聖誕節長假期會有不少市民離開。

他表示，過去數日曾到尖沙咀，看到人流非常多，包括本地市民以及來港旅客，惟現時整體經濟較差，令他感們的消費力變弱。不過，他提到部分連鎖店生意額可達雙位數增長，可見市民其實具一定消費力，不過喜好於優惠產品。

批發及零售界立法會議員邵家輝指，本地零售表現一般，聖誕期間珠寶店生意與去年相若，約有10%增長，但業界原本預計會有雙位數增長。（盧翊銘攝）

酒店機票數量未回復 外國旅客少也令市道差

他又指，往年的聖誕假期內地來港旅客不多，來自其他地區的旅客較多，惟受人手不足影響，今年酒店、機票的數量仍未回復至疫情前，令今個聖誕市道較為差。

被問到如何吸引旅客來港時，他提到現時政府舉辦的活動，如廟街夜繽紛、水上煙火等均能有效吸引旅客以及本地市民，但各業界的服務質素亦需要提升。

人手不足態度變差 籲畀多啲笑容、講多啲多謝

他提到，各行業人手不足，令市民感受到工作人員服務態度變差，「笑容少咗」 ，建議香港市民以及各行業人士應多給笑容予旅客，「入到嚟香港要展示係歡迎佢哋，畀多啲笑容，講多啲多謝、唔該。大家畀多啲笑容消費者。」

他建議，業界通過「補充勞工優化計劃」輸入大灣區勞工，以填人手，提升服務質素以及改善承載力。