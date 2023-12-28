2元乘車優惠｜60歲以上人士明年8.25起必須使用樂悠咭享優惠

針對濫用二元乘車優惠問題，政府規定60至64歲人士必須申請及使用樂悠咭才可享用優惠。政府今日（28日）宣布，由明年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才可享用政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元乘車優惠/二元優惠計劃）。



同時，現有不記名長者八達通及一般個人八達通由明年8月25日起將不再適用於二元優惠計劃。政府呼籲合資格人士盡快申請樂悠咭，至於未滿60歲的合資格殘疾人士則仍可使用已加註「殘疾人士身分」個人八達通，繼續享用二元優惠而毋須換咭。



政府呼籲合資格人士盡快申請「樂悠咭」。（資料圖片）

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長者八達通及一般個人八達通同日起不再適用於優惠計劃

政府2021年推出樂悠咭，60至64歲合資格受惠人士必須申請、並用這張卡來乘車，享用二元乘車優惠，該咭會印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張，而當完成向65歲或以上的受惠人士發出樂悠咭後，將取消現有不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用二元優惠的安排。

政府籲合資格人士盡快申請樂悠咭

政府今日宣布，由明年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才可享用二元優惠計劃，現有不記名長者八達通及一般個人八達通由當日起將不再適用於二元優惠計劃，並呼籲合資格人士盡快申請樂悠咭。

政府今日（28日）宣布，由明年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才可享用政府2元乘車優惠。（八達通網頁）

未滿60歲合資格殘疾人士可續用個人八達通 毋須換樂悠咭

目前，持有有效殘疾人士身分個人八達通的合資格殘疾人士，可享用二元乘車優惠而無須申請樂悠咭，政府今日在新聞稿稱，未滿60歲的合資格殘疾人士仍可使用已加註「殘疾人士身分」的個人八達通繼續享用二元優惠而毋須換咭，但由於所有60歲或以上香港居民必明年8月25日起須使用樂悠咭，意味滿60歲的合資格殘疾人士也要換樂悠咭。

八達通：轉用樂悠咭毋須申請延長「殘疾人士身分」到期日

不過，八達通公司網頁最新更新提到，年滿60歲的合資格殘疾人士應申請及使用樂悠咭，以繼續享用二元優惠計劃，合資格殘疾人士的個人八達通內所加註的「殘疾人士身分」設有到期日，轉用樂悠咭後將毋須再申請延長「殘疾人士身分」到期日。

政府指會加強宣傳，提醒合資格人士盡快申請樂悠咭，並善用地區和服務網絡，便利和協助合資格殘疾人士和長者申請。

申請樂悠咭安排：

．106間受社署資助殘疾人士社區支援服務單位均會派發樂悠咭宣傳單張及申請表、處理相關查詢及協助中心會員／殘疾人士申請。



．社署亦會邀請接受社署資助計劃下的「殘疾人士／病人自助組織」從不同途徑接觸其60歲或以上會員，鼓勵及協助他們申請樂悠咭



．社署資助的210多間長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心會繼續派發樂悠咭的紙本申請表



．99間長者日間護理中心或單位、92支家居照顧服務隊和各安老院亦會協助有需要的服務使用者申請

