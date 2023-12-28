網傳照片指餐廳限制多　設最低消費、下單時間　黃家和：倒自己米

社交媒體近日流傳一張餐廳「規定」的照片引起網民熱激討論，該照片內容指餐廳設用餐限時、最低消費、加一服務等。有網民形容一張圖足以「解釋晒香港食飯有幾差」，也有網民認為餐廳列明規矩無問題，「白紙黑字寫明冇問題嘅」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和接受《香港01》訪問時指，餐廳設限是「自己倒自己米」，又引用藝人劉德華當年宣傳名的名句，「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」。



有網民於社交媒體上傳一張餐廳「規定」引起討論。（網上圖片）

日前有網民於社交媒體上傳一張餐廳「規定」的照片，斥該餐廳限制多，包括顧客需在入座後90分鐘內完成用餐，截單時間設於交枱前30分鐘，另設最低消費及加一服務費，形容一張圖足以「解釋晒香港食飯有幾差」。

有網民回應對發文者的觀點表示同意，「呢啲食90分鐘嘅一律唔幫襯」、「食都食得唔安樂」，但亦有網民認為香港「租金貴，人工貴」、「白紙黑字寫明冇問題」，食客可以自由選擇餐廳。

黃家和稱對比內地性價比 香港輸晒

香港餐飲聯業協會會長黃家和接受訪問時表示，有留意到香港有部分食肆會設入座規定，惟多數客人都希望和朋友一同聚餐，若餐廳設限會令客人有心理壓力。他引用劉德華一句「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」。他指近期夜晚堂食生意淡靜，當有客人願意到價格較高的餐廳，就預期會花費一定金額，除非餐廳「唔休做」，否則設立相關規定只會令人卻步。

黃家和引用劉德華當年宣傳片所指，「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」。（YouTube截圖）

他又指，餐廳並無必要設立限制，形容有關做法是「自己倒自己米」。他續指，對比在內地飲食的性價比，香港是「輸哂」。

黃家和認為，服務業最重要的是令客人感賓至如歸。（資料圖片）

倡港食肆加強人才培訓及控制成本

黃家和表示，市民光顧輕食餐廳都是想放鬆及享受，自己都有到過涉事餐廳進食，認為設90分鐘限時是較為趕急。他表示，明白餐廳會擔心因為食客進食時間長而影響生意，惟服務業最重要的是令客人感賓至如歸，如果服務質素差，儘管食物品質再好也是徒勞無功。

他提出餐飲業在營運上要有調整，建議加強人才培訓及控制成本。現時就大灣區而言，香港科技發展較為落後，他認為香港應活用國際城巿的優勢，去吸納更多新事物及客源。