的士司機服務質素評分略跌　僅兩成七受訪者認為司機有禮

香港的士業議會委託香港恒生大學全球供應鏈政策研究所，進行「的士服務質素問卷調查」，就車款設計、專業態度、路面配套三個範疇，共13項服務質素評分，調查共訪問逾千二名乘客。 結果顯示，約七成受訪者滿意的士整體服務質素。2019年上半年度調查中，的士服務整體滿意度平均得分為62.4分，達滿意水平；惟受訪者對的士司機服務質素評價平均為60.3分，略低於過往兩次調查。

香港的士業議會委託香港恒生大學全球供應鏈政策研究所，進行「的士服務質素問卷調查」，發現司機的服務質素評分略跌。（曾凱欣攝）

調查於今年5月進行，以面對面的形式抽樣訪問全港各區的士乘客，1200名受訪乘客中，包括644名女士及556名男士。各區受訪者比例方面，港島區佔12.6%，九龍區佔33.3%， 新界區佔54.2%。

受訪者較重視司機專業態度 「黑的」或影響評分

調查針對13項的士服務質素，了解乘客認為哪些的士服務質素較為重要。結果顯示，最為重要的3項元素是「的士司機遵守交通規則、安全和平穩行車」、「的士司機熟知乘客目的地及交通狀況」以及「的士司機遵守的士條例（如不揀客、不拒戴、不濫收車資等）」。

調查反映乘客較為重視司機的專業服務態度。但今次調查顯示，受訪者對的士司機服務質素評價平均為60.3分，略低於過往兩次調查。香港的士業議會主席熊永達認為，評分下跌是由於某部分「黑的」影響市民對的士司機的觀感，以及與專營的士討論有關，指該計劃討論或令有市民錯覺認為現行的士服務不佳，需要「另起爐灶」。

結果亦顥示超過57%受訪者認為的士司機遵守交通規則、的士司機熟知乘客目的地及交通狀況，但只有27%人認為司機待客有禮。

香港的士業議會主席熊永達（左二）認為，司機服務質素評分略低於過去兩次調查，是由於某部分「黑的」影響市民對的士司機的觀感以及與專營的士討論有關。（曾凱欣攝） 設「禮貌大使」及「E-的士」改善的士司機服務質素 報告建議業界加大力度，就乘客截車困難及的士司機服務質素進行改善。熊永達指，業界已盡力打擊黑的、拒載等問題。他又提到部份的士拒載是由於司機需要交更，業界人士亦已因應需求延長交更時間，盡量避免交更時段造成供車短缺的情況。 他提到，的士業議會已成立處理投訴機制及應對方法，包括成立「禮貌大使」及「E-的士」應用程式，「E-的士」內會以記分制，處理乘客一系列投訴；「禮貌大使」亦將會在早晚繁忙時間在主要的士站當值，接受乘客的查詢與投訴，期望計劃盡快有成效。

受訪者對乘搭專營的士意向低

今次調查亦首次針對乘客對專營的士的期望及乘搭意向，發現約四成受訪者對乘坐專營的士意向低。熊永達指，結果屬意料之中，又指計劃對業界發展毫無幫助。