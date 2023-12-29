「學生動源」前召集人鍾翰林違監管令　抵英國尋求庇護

已經解散的香港學生組織「學生動源」前召集人、因違反《港區國安法》被判刑43個月的鍾翰林，據指在英國時間12月27日晚上到達倫敦，並申請政治庇護。他向美國之音（VOA）表示，在他刑期出獄後，警方國安處要求他成為線人，提供社運人士的資訊，又曾經要求他到中國大陸旅遊，令他身體及精神上難以承受，決定以散心為由離境旅遊並獲批。他表示，是在今年6月初獲釋，需接受懲教處一年監管令。



2021年11月23日，鍾翰林因涉在社交平台宣揚港獨等，亦有在網上出售遊戲卡及印有港獨字眼衛衣以宣傳其理念，更常在社交專頁帖文附上paypal帳戶連結，收取觀眾資助，涉案的帳戶收取逾13.5萬元，被控違反《港區國安法》。鍾承認分裂國家及洗黑錢兩罪，在區域法院被判監43個月。

稱出獄後需定時向懲教署報到 禁向公眾發表言論

綜合美國之音（VOA）及自由亞洲電台報道，鍾翰林抵達英國後，隨即向英國政府尋求政治庇護。他接受兩家媒體訪問時稱，他今年6月5日刑滿獲釋，由於他判刑時未滿21歲，出獄後必須遵守懲教處監管令一年。他指出，懲教署禁止他到一間「特別店舖」做暑期工，需要定時要報到，並禁止向公眾發表任何言論。

指警方國安處要求當線人 利誘投誠大陸

此外，警務處國家安全處要求每隔兩至四星期見面，每次相約到隨機地點，「命令他登上拉上窗簾的七人車，然後把他載到未知的地方」。每次見面，都要詳細匯報行蹤，包括去過甚麼地方、見過甚麼人，甚至是交談內容。鍾解釋，交代行蹤是要證明他是沒有任何隱瞞，再未從事任何分裂國家的活動、危害國家安全。

鍾翰林表示，警方知道他有經濟困難，以威逼利誘方式盼他「投誠」，以每次500至3000港元作為酬勞，充當國安警線人。他說：「國安警員聲稱知道我金錢狀況比較差，我生活需要用錢，所以他們提出以線人費，去給與我金錢上援助，希望我提供一些他們需要的情報和資料。」

曾提供部分社運人士行程 自稱無能力供敏感資訊

鍾翰林表示，沒有向警方提供任何敏感的資訊，一來他不會這樣做，二來他也沒有能力收集相關資訊。他指，只有提供部分社運人士的行程，例如一些人去旅遊、去酒吧、去法庭聽審等等的資訊。

申出遊日本獲批准 攜4萬港元輾轉到英國

今年9月，警方提出要鍾翰林回大陸旅遊，但他一直沒有答覆，直至最近他向懲教署申請到日本沖繩旅遊，才成功離開香港，經冲繩、東京，最後到英國。他表示，當日他帶著僅餘的4萬港元到機場，直至起飛前一秒，都一直在擔心能否安全離境。到飛機起飛剎那，才稍鬆一口氣。