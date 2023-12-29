國泰航班｜機師缺勤減逾50班機　旅客稱會諒解：夾硬開有事仲麻煩

國泰今日（29日）表示，因12月流感高峰期，令機師缺勤情況比預期嚴重，導致今日到元旦日（1日）合共需要取消超過50班航班。記者今午就到機場觀察，國泰檯位沒有出現混亂情況。對於有航班要被迫取消，有旅客就表示體諒，認為機師身體抱恙而休息可以理解，更謂「夾硬開有事故仲麻煩」。



+ 7

旅客理解國泰決定 相信後續有補償措施

事件中取消的航班，主要涵蓋亞洲地區，部份更是港人熱門的旅遊地點；而與家人前往亞洲地區的葉太就表示，自己原本不知道部分航班已經取消，但認為若然有受影響，相信會收到航空公司的通知。

另一位旅客歐先生就表示，無從推斷取消航班的決定。他稱，自己有因為流感高峰期而多加注意，而上機時亦會戴好口罩以保障自己。

旅客歐先生就表示，因為流感高峰期而有多加注意個人衛生，上機時亦會戴好口罩以保障自己。（廖雁雄攝）

另一旅客羅先生認為，若然航班真的因為機師患上流感而取消是無可奈何，最重要的反而是後續如何補償受影響旅客；所以有合理補償的話，仍然理解國泰決定，更謂機師「夾硬開，有事故仲麻煩」。

員工：情況不如想像中混亂

因應取消航班，國泰亦在今早開放位於E區19至27號的行李托運櫃檯，為受影響的旅客辦理更改登機時間服務。不過據了解，實際上受影響的旅客人數有限，最終沒有任何旅客需要使用E區的檯位。

也有員工就向記者表示，今早實際情況不如想像中混亂，反而只有一、兩個檯位需要處理受影響航班的旅客，以及即日更換航空公司。